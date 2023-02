El PP afea a Cavada los más de 200.000 euros de la partida destinada al mantenimiento de los colegios que se han dejado sin gastar en San Fernando

El PP de San Fernando ha exigido al gobierno municipal una explicación sobre los más de 200.000 euros que se dejaron de invertir durante el pasado año en el mantenimiento y conservación de los colegios públicos de la localidad.

El concejal popular, Joaquín Rodríguez Balestra, ha denunciado "unos hechos inconcebibles" ante el mal estado y las deficiencias que presentan muchos de los centros educativos de San Fernando en los que se imparte la Educación Infantil y Primaria. "La alcaldesa socialista tiene que explicar a las distintas asociaciones de padres y madres, a la FLAMPA, y a toda la comunidad educativa en general, por qué deja de invertir en los colegios públicos, que son propiedad del Ayuntamiento, y cuyo mantenimiento y conservación corresponde en exclusiva al gobierno municipal", ha señalado.

Tal y como se recoge en la liquidación de los presupuestos municipales de 2022, el Ayuntamiento contaba con una partida de 500.000 euros para cubrir las necesidades básica de todos los centros isleños en materia de pintura, carpintería, electricidad, albañilería, fontanería o cristalería. Sin embargo, a 31 de diciembre pasado, "el gobierno de Cavada tan solo había invertido en los colegios públicos algo más de la mitad de esa cantidad, 284.753 euros, ahorrándose un total de 215.246 euros".

"Ahora comprendemos situaciones tan graves como la que están sufriendo en el CEIP San Ignacio causadas por la falta de mantenimiento del Ayuntamiento. Los edificios se deterioran si no se cuidan, tal y como ha sucedido. Y no se cuida aquello que no se aprecia. La defensa de una educación pública y de calidad se hace invirtiendo en los colegios donde se labra el futuro de nuestros hijos. Está muy bien lo de gritar consignas y colocarse camisetas, pero lamentablemente eso solo ha conseguido que nuestros centros de Infantil y Primaria tengan deficiencias que Cavada no cubre por desinterés, no por falta de dinero", concluyó.