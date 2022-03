Cuaresma en San Fernando: La imagen de Tres Caídas se trasladará esta tarde a la Iglesia Mayor para presidir el vía crucis del Consejo

La Isla se adentrará de lleno en la Cuaresma de la mano de la imagen de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, que esta tarde presidirá el rezo del vía crucis que organiza el Consejo de Hermandades y Cofradías a partir de las 20.00 horas en la Iglesia Mayor Parroquial.

Será el primero de los grandes actos de una Cuaresma que vuelve a la normalidad y vuelve a tomar la calle tras un paréntesis de dos años motivado por la pandemia y sus restricciones.

La hermandad de las Tres Caídas saldrá de la parroquia de la Sagrada Familia, en la barriada Bazán, a las 17.30 horas para dirigirse hacia la Iglesia Mayor por el siguiente recorrido: plaza de la Sagrada Familia, Eume, Cantabria, Arapiles, Marqués de la Ensenada, Carlos III, Paseo General Lobo, Comandante Ruiz Marcet, San Juan Bautista San Rafael, Colón, Rosario y plaza de la Iglesia.

El titular de la hermandad irá portado en una nueva parihuela que la cofradía estrena para la ocasión y que es obra de Jesús Vidal. A la base de la antigua, se le ha añadido un canasto y una peana de corte neoclásico para realzar la talla y se han restaurado los brazos de luz. También se le han añadido dos palos centrales más para cargar la parihuela.

Se trata de una ocasión muy especial para la cofradía de penitencia más joven de La Isla, que además no sale a la calle desde la Semana Santa de 2018 ya que en 2019 se vio obligada a suspender su salida procesional a causa de la lluvia. De ahí que la hermandad se haya volcado con el vía crucis de esta tarde, que además significa mucho para toda La Isla cofrade.

La imagen del Cristo de las Tres Caídas estrenará también una nueva túnica, cíngulo y cordonería así como unas nuevas potencias, todo ello donado por hermanos de la cofradía.

Entre los detalles especiales que acompañarán esta salida hay un gesto que resulta especialmente reseñable: la imagen portará la cruz de la primitiva imagen de las Tres Caídas con el brazo además agarrado al crucero, en una posición distinta a la que habitualmente presenta.

El vía crucis dará comienzo tras la llegada de la imagen a la Iglesia Mayor, que está prevista a las 20.00 horas, repitiendo la fórmula que ha seguido el Consejo de Hermandades y Cofradías en los últimos años.

La lectura de las reflexiones correrán a cargo de Juan Carlos Collantes, hermano de la cofradía.

Una vez concluido el acto penitencial la hermandad emprenderá el camino de regreso al templo. Inicialmente, el itinerario previsto discurrirá por las calles Real, Capataz Nicolás Carrillo, Pérez Galdós, Jardinillo, Nicola, Real, Montañeses de la Isla, Plaza Juan Vargas, Avenida del Cid, Puente del Gran Poder, Carretera de La Carraca, Calle José Neira, Plaza de la Sagrada Familia y a su templo.

No obstante, la junta de gobierno no descarta un forzado cambio del recorrido de vuelta a causa de contratiempos que afectan al discurrir del cortejo por la calle Jardinillo, que de no resolverse a tiempo obligarían a replantear el camino de regreso.