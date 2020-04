Coronavirus en San Fernando: El servicio de limpieza y desinfección se refuerza con la ampliación del estado de alarma

El Ayuntamiento de San Fernando ha reforzado el servicio de limpieza y desinfección que se mantiene operativo en la ciudad desde el inicio de la crisis por el contagio del coronavirus, sobre todo para adaptarlo a la ampliación del decreto de estado de alarma que el Gobierno de España ya ha anunciado que se extenderá con seguridad hasta el próximo día 9 de mayo.

Como ha explicado el delegado de Desarrollo Sostenible, Ignacio Bermejo, en este operativo especial puesto en marcha para garantizar la desinfección y limpieza extremas en el marco de esta crisis sanitaria, están trabajando tres turnos del dispositivo en horarios de madrugada, mañana y tarde. De hecho, ha cuantificado que hasta la fecha ya se han utilizado 1.000 litros de lejía y productos detergentes concentrados en estas tareas.

De esta forma, una quincena de trabajadores va a continuar con las rutas que se están realizando y que recorren cada día todos los lugares en los que hay negocios o centros de asistencia abiertos, o a los que la ciudadanía tiene permitido acudir como parques y zonas de esparcimiento canino.

Así, de madrugada se lleva a cabo la limpieza y desinfección de los espacios de especial concurrencia que luego abren al público como farmacias, supermercados, mercados, centros de salud y centros asistenciales (como los albergues, El Comedor Pan Nuestro, residencias, etc.). Más tarde, ya durante el turno de la mañana es cuando hacen la limpieza de contenedores, parques caninos, etc. Y en el turno de tarde es cuando llega el momento de desinfectar las farmacias (durante las horas que están cerradas de 14 a 17 horas) y las entidades bancarias, así como de los alrededores de los comercios de proximidad de las distintas barriadas (panaderías, carnicerías, pescaderías, ultramarinos y tiendas de alimentación, estancos, etc.). Al mismo tiempo que lo anterior, durante las mañanas se realiza baldeo por las calles con productos especiales a un mayor ritmo que habitualmente.

El edil ha explicado que todas estas labores se realizan diariamente de forma mecanizada a través de hidrolimpiadoras, baldeadoras y barredoras adaptadas, así como manual mediante mochilas de tratamiento.

Bermejo ha detallado que, cada día, en San Fernando se desinfectan en horario nocturno 24 entornos de supermercados y mercados municipales. En el caso de los centros de salud y asistenciales, se desinfectan diariamente el entorno de 10 de ellos, también de madrugada.

Los operarios también limpian especialmente zonas de recogida de basura y contenedores. Cada dos días se desinfectan todos los contenedores de la ciudad, a razón de 220 al día. Desde el inicio del confinamiento se han limpiado más de 8.500 de ellos.

Otra de las rutas fijas es la de los espacios donde los isleños pasean a sus mascotas. Así, también se desinfectan y limpian a diario los 32 parques caninos y áreas de esparcimiento canino de la ciudad. Bermejo ha añadido que cada dos días se desinfectan el entorno de las 34 farmacias de la localidad. Además, diariamente se continúan las labores de siega y mantenimiento de parques y jardines, limpieza de zonas verdes, poda de arbolado y arbustos, riego de árboles y zonas verdes.

A eso hay que añadir que, en zonas más complicadas, semanalmente el Ejército está colaborando de forma coordinada con el Ayuntamiento para la desinfección de lugares y espacios sensibles y de especial concurrencia (estaciones, Bahía Sur centro comercial, mercados, albergues provisional y habitual, Comedor Pan Nuestro, centro comercial Plaza, residencias, Afanas y resto de centros asistenciales, etc.).

Recuerda el Ayuntamiento que durante las primeras semanas de confinamiento se limpiaron también a fondo los colegios por parte de la empresa encargada del servicio, y después comenzaron las labores de desinfección por parte de Islaplagas. En estos momentos se siguen limpiando los que están abiertos para el reparto de la comida a los menores: el CEIP Reina de la Paz, el CEIP Erytheia, el CEIP Puente Zuazo y el CEIP Las Cortes, cada uno de los cuales abre solo dos días.

Procedimiento y productos utilizados

El edil de Desarrollo Sostenible también ha recordado que estas tareas extraordinarias de limpieza y desinfección se están usando los productos y los protocolos que han establecido las autoridades sanitarias estatal y regional.

En concreto, por parte de la empresa concesionaria para las labores de desinfección se están aplicando tratamientos mediante baldeo y pulverización, de agua con dilución de hipoclorito sódico al 0,1% (30 ml de lejía por litro de agua, dejando actuar al menos un minuto).

En el caso del baldeo de calles mediante servicios de camiones, se utiliza el agua reforzada con detergentes tensioactivos de arrastre específicos para la limpieza viaria, en la concentración indicada por los responsables de la puesta en el mercado del producto detergente.

Datos del servicio de recogida de residuos

Por último, Bermejo ha explicado también que en estas semanas también se ha intensificado el servicio de recogida de basura. Así, en total desde el inicio del estado de alarma se han retirado en la ciudad 2.834 toneladas de residuos.

En concreto, son 2.400 toneladas de basura orgánica; 141,5 toneladas de envases; 114,5 toneladas de cartón y papel, 106 toneladas de muebles y enseres y 72 toneladas de vidrio.