Colaboración absoluta entre Ayuntamiento de San Fernando y Junta para dar solución al colegio San Ignacio

El colegio San Ignacio no será rehabilitado. El informe técnico se refiere a la "ruina técnica del edificio" y descarta esta posibilidad. Por eso, tras un primer encontronazo institucional, el Ayuntamiento y la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo han mantenido hoy una reunión en la que han acordado colaboración absoluta para dar respuestas a las necesidades del centro, con la reubicación de las dependencias de Primaria –el inmueble en cuestión– en el edificio de Infantil.

La petición de una reunión por el gobierno municipal el jueves fue respondida esta misma mañana por la Junta, que la convocó para la misma jornada. Eso ha llevado a que coincidiera con el encuentro preparado por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) para informar a los padres de la reunión mantenido con la alcaldesa, Patricia Cavada, sobre la realidad del colegio. Los progenitores defienden que el colegio no desaparezca sino que se construya un nuevo edificio, además de reclamar el traslado sin que se pierdan servicios, como el comedor o el aula matinal.

En la reunión institucional entre representantes municipales y de Educación se han expuesto las conclusiones del informe elaborado por el arquitecto encargado de la redacción del proyecto de ejecución de la reforma que recién lo ha entregado al Ayuntamiento, en el que se recomienda el desalojo del mismo por su estado.

Como adelantó la alcaldesa, Patricia Cavada, en la carta remitida a la delegada territorial de Desarrollo Educativo, Isabel Paredes, en la que solicita la reunión, el dictamen técnico concluye, en palabras textuales, que "puede considerarse al edificio en una situación similar a la ruina técnica, no solo por su dificultad de rehabilitación, sino porque en cualquier momento podrían producirse nuevas fisuras, grietas y desprendimientos". El estudio del inmueble ha permitido comprobar, entre otras cuestiones, que la armadura del edificio está dentro de hormigón afectado por un proceso de carbonatación, que implica la pérdida de los factores de protección y por tanto la corrosión de la mencionada armadura.

La intervención, entienden desde el Ayuntamiento, resulta inviable. Esto, señalaba la regidora el jueves, va en consonancia con las conclusiones técnicas de la propia Junta. Ni siquiera sería definitiva para solventar los problemas estructurales del edificio. Económicamente, además, supondría un gasto mayor al derribo y construcción de otro inmueble, cuyo coste calcula el arquitecto en su informe ronda los 2 millones de euros.

Un nuevo edificio es lo que reclaman las familias, que defienden que el centro no se pierda. La presidenta de la AMPA, Olga Richarte, destaca "la calidad humana y educativa" del colegio. "Es de lo mejor. Son una familia", abunda sobre las bondades del San Ignacio, que a pesar de su situación conocida por todos en la zona ha seguido recibiendo solicitudes de incorporación y traslados para este nuevo curso.

El colectivo exige saber qué decisión toma la Junta sobre este futuro, de ahí que se haya acordado para finales de octubre o el mes de noviembre una nueva reunión en la que se les comunicará si se construye o no un nuevo edificio. "Hablaron de febrero, pero esa fecha ya resulta muy tarde porque las familias tienen que saber a qué atenerse para ver qué hacen, si se quedan, si buscan otro colegio", explica Richarte. Pedían, de hecho, el compromiso de la delegada de Educación, "pero no depende de ella". "Incluso el Ayuntamiento le ha planteado su implicación, su participación en lo que sea posible", añade. La decisión depende de la Junta, pero no de la Delegación Territorial sino de la Dirección General que define qué dependencias educativas son necesarias construir en cada momento.

Por el contrario, sí está en manos de la Delegación Territorial y del Ayuntamiento trabajar de manera coordinada para poder realizar la reubicación de Primaria en el edificio de Infantil en el que caben todas las aulas necesarias para esta etapa educativa. Estas instalaciones se encuentran en buen estado y de hecho han sido objetivo de trabajos de mantenimiento por parte de la administración local. En concreto, se ha ejecutado su impermeabilización, el pintado interior y exterior de las dependencias y la pintura de la verja. Quedan pendientes los trabajos de carpintería, herrería y fontanería, incluso con el cambio de los inodoros por unos de mayor tamaño acorde a un alumnado de más edad. La cartelería y el cortinaje –ya antiguo dado que el espacio estaba en desuso– se renovará.

Aunque desde el Consistorio se adelantó el jueves que plantean alternativas para que se mantengan los servicios complementarios –de comedor o aula matinal, especialmente–, piden a la Junta su intervención ante la falta de espacio en el edificio. El lunes, apuntan fuentes municipales, acudirán al centro técnicos de la Junta para estudiar posibles soluciones. "El año pasado cuando se hizo el traslado de Primaria porque se cayó el techo de un aula y por el riesgo que había de que sucediera en otras clases, no se movió ni el comedor ni el aula matinal que estaban en la planta baja porque no había problema allí. Sin embargo, ahora con el estado de ruina una vez se traslade todo se va a precintar el edificio”, detalla la presidenta de la AMPA. La opción de que estos servicios se instalen en módulos prefabricados “no puede prolongarse”, advierte.

Tanto el Ayuntamiento como la Junta han asegurado, según Richarte, que todo estará preparado para que el nuevo curso se inicie en la fecha marcada para ello, el 11 de septiembre.