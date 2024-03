Charo Pérez, pregonera de San Fernando: “En Semana Santa hay que contar lo que se ve, lo que se vive, lo que se siente”

Si no me equivoco, se cría en el barrio de Las Callejuelas, que no es cualquier sitio de La Isla...

En la calle Juan Van Halen, muy cerquita del mercado de San Antonio. Cuando nací mis padres estuvieron como un año viviendo en Cádiz, pero luego se fueron para La Isla, donde nació ya mi hermana. Mi padre es de Jaén y mi madre de Córdoba pero la verdad es que siempre se han sentido muy vinculados a La Isla.

Y muy cerquita de la Virgen del Carmen, ¿es su debilidad?

Hasta diría que me persigue. Mejor dicho, que la persigo yo. No solo porque mi madre se llama Carmen, porque siempre hemos tenido esa vinculación con la iglesia del Carmen... Allí, por ejemplo, hice la comunión. Es que en Sevilla también tengo mucha relación con la hermandad del Carmen, de la iglesia de Omnium Sanctorum. A excepción del primer año que trabajé retransmitiendo la Semana Santa, siempre he hecho las entradas de esta cofradía en la radio. Y ellos tienen cada Miércoles Santo un detalle muy bonito conmigo: me dan el clavel con el que apagan todas las velas del Cristo y de la Virgen.

Es curioso que lo comente, porque esa hermandad tiene sus orígenes en San Fernando

Exacto, por eso me tienen ese cariño especial, porque saben que soy de San Fernando, que es algo que yo llevo siempre a gala, eh. Hace unas semanas, cuando me invitaron al quinario, les dije que este año no iba a poder estar con ellos, que no iba a hacer El Llamador, porque voy a a estar toda la Semana Santa en San Fernando. Y bromeaban diciéndome: "Eso no puede ser, aquí saldremos pero si tú no estás, no entramos". Así que, como le digo, de una u otra forma, el Carmen –la Virgen del Carmen, o el Señor de la Paz en este caso– parece que me llaman... o que yo me acerco a ellos.

Lleva años trabajando en las retransmisiones de la Semana Santa de Sevilla para Canal Sur Radio, acompañando a distintas hermandades...

Desde 2010 si no me falla la memoria. La verdad es que eso de estar a las puertas de un templo cuando sale una hermandad o, como me tocó el año pasado acompañando a San Gonzalo, o con la Macarena, con el Gran Poder... Eso no tiene nombre. Pero este año descanso de Sevilla y de El llamador. Tengo muchas ganas de disfrutar de San Fernando, de perderme por sus calles en Semana Santa. Con el pregón, estoy redescubriendo la Semana Santa de San Fernando. Y –oiga– hay que sacar pecho, totalmente. Creo que hay que apostar por lo nuestro, que no somos menos que nadie. San Fernando tiene una gran Semana Santa. Y lo mejor, que hay mucho futuro: hay muchísima gente joven, que eso es muy importante.

Estudiaba Derecho en Jerez... Y terminó en Canal Sur Radio y en un programa como 'El Llamador'

Estudiaba Derecho porque cuando yo empecé –en 1989– no podía irme a Madrid a estudiar Periodismo. Pero mi vocación siempre fue otra: transmitir, comunicar... Ahora, de hecho, estoy estudiando Periodismo. Cuando estaba en segundo de carrera, se organizaron unos cursos de Radio La Isla en la Casa de la Juventud. Juan Ramón –mi marido, que entonces éramos novios– me animó a apuntarme. Así que hice los cursos y terminé trabajando en Radio La Isla. Mi primera retransmisión de Semana Santa con micro en mano fue, de hecho, la salida del Nazareno. Esa es una de las razones de que haya escogido la marcha La Madrugá para el pregón. También por todo lo que significa la Madrugá en sí y contarla en la radio. Después de Radio La Isla también estuve en Radio Cádiz, con Cadena Dial Bahía, Onda Sierra, Radio Jerez... Así hasta que me llamaron para Radio Andalucía Información. Y de un día para otro me fui a Sevilla, literalmente. Eso fue en 2002. Ahora estoy en el El programa del Yuyu y desde 2010 también con las retransmisiones de El Llamador. Al principio me resistía a ellas porque me daban mucho miedo y mucho respeto... ¡Qué es la Semana Santa de Sevilla! Pero al final terminaron por convencerme y un día me líe la manta a la cabeza. El Llamador –lo que son las retransmisiones de la Semana Santa– era y sigue siendo una escuela de grandes locutores y comunicadores, porque si eres capaz de contar eso que estás viendo y sintiendo en Semana Santa, desde luego puedes hacer de todo... Cuando empecé en 2010 iba con la enciclopedia bajo el brazo y al final te das cuenta de que lo que tienes que contar es lo que ves, lo que se vive y lo que se siente.

A mí me parecen muy difíciles las retransmisiones en radio de una procesión en la calle, porque es algo muy complicado de contar a alguien que no lo está viendo, son emociones, es el momento... ¿Eso cómo se hace?

Te dejas llevar por el ambiente. No sabría decirle: es la música, el olor, la gente, el cariño... Retransmitir desde la calle siempre es difícil. Pero también tiene ese algo especial que no tiene un estudio. Y si además te dan esa posibilidad de contar lo que está pasando con una hermandad –la que sea, que a todas les doy su cariño– en su salida, en la Catedral, que yo he hecho de todo...

Antes la gente iba en Semana Santa con sus auriculares escuchando la radio mientras veía procesiones. Y ahora, a pesar de las nuevas tecnologías, de los teléfonos móviles, de la cantidad de profesionales y no profesionales que hay retransmitiendo por redes y por distintos canales, muchos siguen enganchados a esas retransmisiones de radio. ¿Cómo se explica eso?

¡Y El Llamador es un programa local! De la radio autonómica, pero local a fin de cuentas. Porque El Llamador es como 'El carrusel' de la Semana Santa. Es una referencia. A mí me sigue sorprendiendo cuando, por ejemplo, en una retransmisión anuncias por el micro que tal hermandad va a salir y enseguida escuchas alrededor el murmullo y a la gente diciendo 'que va a salir, que va a salir...'. En ese momento te dices: bueno, me están escuchando. Como apunta, esto ha cambiado mucho. Antes iba la gente con sus auriculares escuchando la radio y ahora puede haber cualquier persona –periodista o no, comunicador o no– que solo con su móvil y un palo selfie está retransmitiendo la Semana Santa. Es totalmente lícito, por supuesto... Pero la radio sigue siendo la opción de muchísima gente. Y El Llamador, como le digo, es una referencia. Desde luego es una maravilla y una gozada hacer radio... ¡Y hacer radio en Semana Santa!

En cierto modo, el Pregón de la Semana Santa viene a ser un poco lo mismo, ¿no cree? Una persona hablando desde el atril de todo eso que son las hermandades en la calle

En mi caso, desde luego, sí existe ese paralelismo. Yo voy a intentar locutar, comunicar, mi visión de la Semana Santa. Y, claro, tengo miles... millones de sentimientos, de cosas guardadas de aquí de Sevilla, porque es donde he estado trabajando todos estos años. Es lógico que en parte me vaya a apoyar ahí, en mi trabajo con las retransmisiones cofrades, es que tienen que estar porque forman parte de mí. Y creo que el Consejo de Hermandades lo tenía claro a la hora de elegirme como pregonera. Es mi trayectoria, esa experiencia, la que hace que se fije en ese otro perfil para el pregón. Eso, y que soy una mujer...

Eso seguro que se lo han preguntado un montón de veces esta Cuaresma. Va a ser una de las poquitas mujeres -hasta ahora solo lo han hecho tres y usted sería la cuarta- que va a pregonar la Semana Santa de San Fernando

Así es. Hace 18 años de la última, que fue María del Carmen Salado Conejero. Que, por cierto, yo estuve en ese pregón, que fue en el cine Plaza. Pero tenemos que sacar pecho en San Fernando, que por lo menos ha tenido cuatro. Es que en Sevilla solo ha habido una... Por eso –y curiosamente lo hablábamos el año pasado en una tertulia improvisada al terminar la Semana Santa– hay que decir que sí al Pregón de la Semana Santa si te llega la oportunidad. Porque esas niñas cofrades, esas jóvenes que ahora están en las hermandades, tienen que ver referentes. No por mí en concreto, pero tienen que ver que hay una mujer dando el Pregón de la Semana Santa, que hay una mujer que es hermana mayor de una cofradía, que hay una mujer que sale como acólita en el cortejo, otra que retransmite la Semana Santa... Le adelanto ya que el atril será mi micrófono y mi altavoz también para reivindicar eso: tenemos que estar ahí, simplemente porque somos iguales.

¿Y por qué cree que ha habido tan pocas mujeres pregoneras? ¿Es que esto sigue siendo esto un mundo de hombres?

Totalmente. En Sevilla, una de las grandes polémicas de esta Cuaresma ha sido por ejemplo el tema de las mujeres que quieren ser costaleras y que están intentando entrar en alguna cuadrilla. Aquí, en la Semana Santa, se cuestiona todo pero hay cosas que ya no deberían cuestionarse. Me sirvió mucho esa charla de pregoneras que organizó el Consejo, a la que asistí con Lala Prieto y mi compañera Charo Padilla, que ha sido la única mujer que ha dado el Pregón en Sevilla. Tuvo que pasarlo muy mal, eh. ¡Es que al día siguiente la foto del pregón fueron los zapatos que llevaba! Y eso es algo que me va a pasar también. Por ser mujer, no solo se va a analizar el contenido del Pregón, sino también cómo va vestida la pregonera y qué se pone. Es un plus para el pregón. También le digo que hay muchas jóvenes, hijas de amigos, cofrades, que me han dicho en estos días que quieren ir al pregón, que quieren escuchar qué es lo que voy a decir. Y eso, la verdad, que me ilusiona y me enorgullece. Yo voy a dar una visión distinta, muy diferente, de la Semana Santa. Por ser mujer y también por ser comunicadora y por tener la suerte de trabajar en un programa como El Llamador.

Hay otra cuestión y es que hace ya unos años que no ha habido tampoco en La Isla un pregonero que no haya formado parte del –digamos– establishment cofrade. Del mundillo, para que nos entendamos. Ahí se sale también usted de la norma

No soy cofrade de nómina, efectivamente. El Consejo en ese sentido ha sido bastante valiente. Pero creo que cofrade no es solo el que está apuntado desde chiquitito en una hermandad. Una no es ajena a esto. Yo me he sentido cofrade ayudando a una hermandad al presentar unos actos para recaudar fondos, acompañando a Juan Ramón en los actos de su hermandad de los Afligidos o contando precisamente qué es el sentir cofrade en la calle al retransmitir una Semana Santa... Pero que no soy cofrade de nómina, no solo es cierto sino que es algo que voy a dejar de clarísimo.

Bueno, la Semana Santa no es solo de los cofrades aunque ellos evidentemente tengan un especial protagonismo...

Efectivamente, la Semana Santa es de todos y hay muchas visiones de la Semana Santa que se pueden contar. Y que incluso pueden servir para interesar a otras personas, que pueden atraer a otro público, a ese público que está en la calle viendo cofradías, que no todos son cofrades evidentemente.

Como ha comentado en la entrevista, está casada con otro pregonero de la Semana Santa, Juan Ramón Prieto Massoni, que además se encargará de su presentación. Eso creo que no ha pasado en la historia de los pregones

Justo hace 25 años de su pregón, que fue en 1999. Vamos a ser la 'pareja pregonil' (se ríe). Estoy muy orgullosa y muy emocionada de que Juan Ramón me vaya a presentar, para mí significa muchísimo... Y me alegra mucho que incluso pueda estar viviendo a través de mi pregón cosas que no pasaban cuando le tocó a él. Porque esto ha evolucionado mucho, claro. A él, por ejemplo, no se le entregaron las pastas, no tuvo el privilegio de llevar al Cristo de la Vera Cruz a su altar de besapié en las vísperas del Domingo de Pasión, no se publicó su pregón... Están siendo unos momentos muy especiales para mí y para él también.

¿Y qué vamos a escuchar en su Pregón de la Semana Santa?

Se lo digo ya, va a ser un pregón muy diferente. En cierto modo me gustaría que diera respuesta a ese titular de Diario de Cádiz que en agosto, cuando se hizo pública mi designación como pregonera, preguntaba ¿Quién es Charo Pérez? Pues Charo Pérez será la pregonera de 2024 y la comunicadora que va a dar su visión de la Semana Santa. Eso sí, no sé si seré capaz de controlar tantas emociones ese día, me a costar, eh.