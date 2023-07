Cavada: "Si quisieran, Costas y la Junta podrían actuar para recuperar las vueltas de afuera" de las salinas y esteros

"Costas, si quiere, puede actuar porque es Dominio Público Marítimo Terrestre y hacer una inversión potente para recuperar las vueltas de afuera". "Si quisiera, la Junta podría actuar, y Parque Natural también". Así de contundente se pronuncia la alcaldesa, Patricia Cavada, tras la respuesta recibida de Costas que descarta una intervención en las vueltas de afuera para salvar salinas y esteros, también el ecosistema del Parque Natural, pero sobre todo a los vecinos de algunas zonas de la ciudad, como La Almadraba, en riesgo por la subida del nivel del mar que avanza con el cambio climático. Una contestación en la que repite algunos de los argumentos que ya dio en su momento a la federación de vecinos Isla de León.

El Ayuntamiento recibió hace pocas semanas la respuesta a la declaración institucional –que respaldó la anterior Corporación Municipal por unanimidad– en la que se reclamaba la implicación de las administraciones para solucionar el grave deterioro que sufren las vueltas de afuera de salinas y esteros, o lo que es lo mismo los muros de contención con los que cuenta la ciudad en una parte de su borde litoral. "Sin vueltas de afuera no habrá ni acuicultura, ni biodiversidad, ni Parque Natural, ni defensa de la ciudad", resumía de manera tajante al final ese documento que se basaba en el informe de diagnóstico realizado por los técnicos municipales sobre el estado de conservación de las salinas.

Costas, explica la regidora, contesta con unos argumentos que trasladan a las leyes actuales que señalan a los concesionarios de salinas como los responsable del mantenimiento de estos espacios. "Pero lo que más me preocupa es que muestra un desconocimiento absoluto del Parque Natural, de la alarmante situación de las vueltas de afuera, de que estas son barreras de protección del ecosistema del Parque Natural y de la vida", lamenta.

A su juicio, Costas olvida que hay salinas y tramos de Parque Natural con vueltas de afuera deterioradas sin concesionario al que reclamar. "No entendemos que si les corresponde a los concesionarios por qué no actúa en consecuencia contra ellos", matiza. La misma exigencia lanza a la Junta de Andalucía y el Parque Natural: "¿Por qué no actúan si hay riesgo para el Parque Natural y para las viviendas?". "¿Por qué no inician un procedimiento sancionador? ¿Por qué no acuden a la vía de lo contencioso administrativo y se obliga a los responsables", insiste en sus preguntas a ambas administraciones.

El Ayuntamiento, defiende, ha actuado hasta donde ha podido. Ahí estuvo "en una situación de alarma a altas horas de la madrugada por una crecida del nivel de mar y lluvias" con material para evitar que el agua llegara a las viviendas. Además, se ha tapado la "pieza trasera" para dar seguridad incluidas canalizaciones. "Pero en dominio público marítimo terrestre y vueltas de afuera no puede intervenir por una cuestión competencial y porque hablamos de una actuación millonaria", aclara.

Precisamente, considera que ambas administraciones –central y autonómica– tienen argumentos para exigir a los responsables pero también para actuar, con la posibilidad de aprovechar los fondos Next Generation, "el Ministerio de Transición Ecológica para intervenir en humedales, la Junta de Andalucía con fondos para actuaciones desde el punto de vista medioambiental". "No han sabido o querido gestionarlo para dar solución a este problema", cuestiona.

"Costas, si quiere, puede actuar. Considerarlo una actuación de interés general para mantener el DPMT y como hace en otros lugares hacer una inversión potente para recuperar este espacio", insiste. "Si quisiera, la Junta podría actuar, para generar un sendero, usando las vueltas de afuera. Y el Parque Natural también", abunda.

Las vueltas de afuera de los esteros y salinas suponen una barrera de contención esencial para la ciudad. Se trata de un muro de protección no solo para el Parque Natural y su riqueza y para la explotación de salinas, !sino para la protección de la vida y de los bienes". El ejemplo claro es La Almadraba, una barriada en suelo urbano que puede verse afectada por el crecimiento del nivel del mar cada vez más acuciante ante el cambio climático. La alcaldesa recuerda las reuniones que ha mantenido sobre este asunto con los vecinos, y la preocupación que ha trasladado en varias ocasiones a las administraciones para reclamar que se impliquen en dar una solución. "Voy a seguir adelante, exigiendo, no podemos dejar que esta situación se siga agravando y ponga en peligro a los vecinos", afirma.

Con la respuesta de Costas, el Ayuntamiento puede abrir ya la vía de lo contencioso, con un requerimiento previo para seguir exigiendo que actúe y se recupere las vueltas de afuera. 2También vamos a exigir a la Junta y Parque Natural", puntualiza. Desde Parque Natural han recibido una respuesta a la contestación de Costas en la que pone de manifiesto "el desconocimiento del ecosistema del Parque Natural y recuerda la normativa nacional e internacional para la conservación de estos espacios". "Pero no hace propuestas ni da solución, ni manifestación de qué van a hacer", critica. No es la respuesta directa a la declaración institucional.

La solución puesta sobre la mesa en varias ocasiones es la recuperación de la actividad de las salinas y esteros para mejorar su conservación y mantenimiento de manera continuada.