Cavada reclama información a la Junta sobre las inversiones pendientes en el instituto Las Salinas de San Fernando

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, reclama información a la Junta sobre las inversiones previstas para mejorar la calidad de la formación y la seguridad de los talleres del IES Las Salinas. La regidora recuerda que en 2020 se licitaron 17 lotes para renovar maquinaria en los centros de Formación Profesional de la familia de Fabricación Mecánica de la provincia de Cádiz y que parte era para dotar al instituto isleño de equipamiento para ciclos como el Grado Medio en Mecanizado, Grado Medio en Soldadura y Calderería (FP Dual) y Grado Superior en Construcciones Metálicas. Esta inversión proviene de fondos europeos como la dotación de equipamiento para el instituto Zaporito.

Cavada recuerda al titular de la Consejería de Educación y Deporte, Javier Imbroda, que a estas alturas del curso no se están ejecutando las inversiones para 2020 y 2021 que se enmarcaban en el conjunto de acciones financiadas por los fondos Feder y gestionadas al amparo de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de la provincia de Cádiz.

Se preveía la renovación de maquinaria como fresadoras, tornos, sierras o taladradoras para centros de formación de Fabricación Mecánica de la provincia, pero las inversiones también preveían aprovisionar en este caso al instituto Las Salinas de equipamiento no disponible actualmente tales como un equipo de soldadura por puntos, un equipo de soldadura por arco sumergido, una plegadora de control numérico, un sistema de corte por plasma de control numérico, un sistema de inspección por ultrasonidos, un novedoso sistema de realidad aumentada para el aprendizaje virtual de las técnicas de soldadura y un robot de soldadura de gran formato para incluir en el currículum aspectos relacionados con la industria 4.0.

En 2021 se prevé otro nuevo contrato para la dotación de equipamientos avanzados de fabricación aditiva, fabricación CNC y un completo laboratorio de metrología y ensayos que "terminarían de colocar a Las Salinas como un referente formativo en especialidades muy relacionadas con los sectores naval, off-shore y aeronáutico", expone Cavada.

"Sin embargo, por el momento no se tienen noticias de estas inversiones ni en qué punto se encuentra la llegada de la maquinaria adquirida con fondos ITI que tienen destino en este mismo centro", advierte la alcaldesa isleña. Cavada considera necesario que la administración apueste firmemente por "reforzar y apoyar los sectores productivos de nuestra provincia y el sector naval, el sector de la fabricación mecánica, la formación del alumnado de soldadura para que sean grandes profesionales con una preparación adecuada a la demanda, son uno de los más demandados en la actualidad".

Desde el gobierno municipal también se reclama a Educación que resuelva las deficiencias de los talleres del centro formativo antes de la llegada de la nueva maquinaria y ante las denuncias de los incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales. "De nada servirá tener maquinaria nueva, invertir en mejoras en los medios, cuando los talleres en los que se han de desarrollar estas formaciones no cumplen con la normativa vigente pudiendo provocar accidentes", deja claro. El IES Las Salinas debe ser un centro referente en la provincia y no provocar que los estudiantes no quieran continuar sus estudios en él, añade.