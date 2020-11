El sindicato CGT denuncia deficiencias en los talleres de ciclos formativos del IES Las Salinas de San Fernando

El sindicato CGT ha denunciado ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz que en los talleres de los módulos prácticos de los ciclos formativos de formación profesional de grado medio y superior de Madera y Muebles y Fabricación Mecánica del IES Las Salinas de San Fernando "no se cumplen total o parcialmente algunas de las disposiciones de la normativa de prevención de riesgos laborales" ante las deficiencias existentes.

El sindicato señala que estas instalaciones carecen de una separación efectiva entre los espacios para los distintos grados. En concreto, los talleres de Madera y Muebles, Fabricación Mecánica y Soldadura y Calderería se encuentran separados solo por un pequeño tabique que no alcanza toda la altura efectiva del espacio. Eso hace, advierte, que los contaminantes generados por estas diferentes actividades se dispersen en el ambiente y por tanto sean respirados por el personal laboral y por el alumnado. Esto se agrava debido a que los extractores disponibles (si bien es desconocida su efectividad frente a la concentración de contaminantes debido a que no se realizan mediciones) no se ponen en funcionamiento durante la jornada.

El sindicato de Enseñanza de Cádiz CGT ha comprobado esta situación durante una visita al centro. A eso suman que las instalaciones carecen de señalización de vías de emergencia y otros riesgos. Los suelos no están señalizados y son resbaladizos a causa de las cantidades de residuos metálicos y de serrín que se depositan en ellos, por lo que existe un riesgo muy importante de caídas y desprendimientos. Trabajadores y estudiantes trabajan con maquinaria sin las preceptivas pantallas de protección.

A los problemas de ventilación, extracción de gases, gestión de residuos y exposición a agentes químicos en los lugares de trabajo se añade que debido a las dimensiones del espacio la iluminación no cumple las disposiciones legales.

"Esta falta de actuación e implementación de las medidas preventivas necesarias y requeridas por la normativa aplicable para esta actividad docente genera una situación de riesgo muy alto para la seguridad y salud tanto para los trabajadores y trabajadoras como para el alumnado que desarrolla su actividad en el citado centro educativo", insiste la CGT.