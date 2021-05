Cavada pide a Juanma Moreno que ponga en marcha el tranvía

La alcaldesa isleña, Patricia Cavada, ha aprovechado la primera visita institucional que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha realizado esta tarde al Ayuntamiento de San Fernando para recordarle los temas que el gobierno autonómico tiene pendientes en La Isla. Y uno de ellos de manera especial: el tranvía, cuyas obras se iniciaron hace ya más de 12 años y que todavía no tiene fecha para su puesta en marcha.

La regidora, de esta forma, ha insistido al presidente de la Junta en la necesidad de poner en marcha de una vez el tranvía e incluso ha hablado del "ansia" de la ciudadanía "por poder montarse" y por ver definitivamente terminado un proyecto que se ha demorado durante tanto tiempo.

Aunque el tranvía no ha sido el único tema que se ha tratado en una reunión que el propio Juanma Moreno ha calificado de "fluida, sincera y positiva". Cavada no ha desaprovechado la ocasión y ha puesto sobre la mesa proyectos como la terminación del centro de salud de Camposoto, cuya puesta en marcha se ha bloqueado justo cuando las obras iban a dar comienzo, y la necesidad de aumentar los fondos de la ITI destinados a la rehabilitación de las viviendas de la Bazán para poder cubrir toda la barriada y no solo una parte.

La alcaldesa isleña, eso sí, ha recordado la participación de la Junta en obras como la rehabilitación del Ayuntamiento isleño, que recientemente ha abierto sus puertas, el Museo Camarón o la remodelación de los acceso sde la playa de Camposoto. Aunque, eso sí, ha insistido en la necesidad de "dar un nuevo impulso a esas inversiones" ahora que la pandemia va quedando atrás y se vislumbra un nuevo escenario.

Por su parte, Juanma Moreno, ha agradecido el esfuerzo que los ayuntamientos han llevado a cabo durante la pandemia y ha referido el "diálogo fluido" con la alcaldesa isleña que le ha permitido conocer de primera mano las principales inquietudes de los isleños. En este sentido, ha insistido en la "cooperación entre administraciones" como "la mejor manera de funcionar", aunque también ha recordado que ahora mismo la gran prioridad es superar la pandemia y recuperar la actividad económica en Andalucia.

El presidente de la Junta ha saludado también a los portavoces de los grupos municipales, ha firmado en el libro de honor después de visitar algunas de las principales dependencias del Ayuntamiento isleño tras unas obras de rehabilitación que ha admirado y en las que la Junta también ha participado. En este sentido, ha adelantado incluso un próximo acto de inauguración, que sigue pendiente a pesar de que el edificio lleve un par de meses en funcionamiento.

La implicación de la Junta en la gran obra del Ayuntamiento

La visita de Juanma Moreno a San Fernando coincide con la reciente apertura del Ayuntamiento tras las obras para la rehabilitación que se han llevado a cabo. Los trabajos arrancaron en diciembre de 2016 y terminaron en verano de 2019, si bien hasta el pasado mes de marzo no abrió de nuevo el Consistorio sus puertas a la ciudadanía tras el traslado de distintas áreas y servicios municipales.

El coste definitivo de esta intervención monumental ha rondado los 13 millones, de los que la Junta de Andalucía ha aportado 4.355.936 euros a través de una subvención especial concedida al Ayuntamiento de San Fernando y cofinanciada con los fondos Feder que fue aprobada por el Consejo de Gobierno en diciembre de 2019, coinciendo con la recta final de los trabajos de rehabilitación.

Además, al ser el Consistorio isleño un Bien de Interés Cultural, su rehabilitación se incluyó en el programa plurianual 2017-2020 de Inversiones de Conservación del Patrimonio Histórico de la Dirección General de Bienes Culturales y Museos de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico bajo el epígrafe del uno por ciento cultural.

El compromiso de cooperar en la rehabilitación de este histórico inmueble, no obstante, se remonta al año 2002, cuando ambas administraciones suscribieron un convenio para cofinanciar las obras de rehabilitación del Ayuntamiento al 50%.

Posteriormente, se firmaron dos adendas al convenio, en febrero de 2004 y en noviembre de 2006, debido al incremento del presupuesto de las obras inicialmente previsto y a la adaptación del proyecto de obras de consolidación.

Dicho convenio, no obstante, se dejó de lado durante años hasta el punto de que el propio Ayuntamiento, llegado el momento, decidió asumir la obra en solitario demostrando también su músculo financiero con la mayor inversión jamás acometida hasta el momento por la administración local en La Isla.

La implicación final de la Junta de Andalucía -aludiendo también a dicho compromiso- se consiguió retomar al final de las obras de Fue anunciada en septiembre de 2019 por el viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Jaime Raynaud.

La cuantía de la subvención ronda a los 5 millones, si bien la Junta de Andalucía costeó ya en su día la redacción del proyecto de rehabilitación y las primeras obras de consolidación que se llevaron a cabo entre 2006 y 2007 para frenar el avanzado deterioro del edificio antes de acometer su recuperación.