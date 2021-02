¿Cómo es que un Islote de las Islas Columbretes lleva el nombre de este marino nacido hace 200 años en San Fernando (Cádiz)? ¿Un marino de La Isla tiene una Isla con su nombre?

Así es. Nacido en 1821, su vida ya ha sido narrada en artículos anteriores de este Diario. Fallecido con tan sólo 54 años de edad, en 1876, tres años después de su óbito en 1879 un islote del Mediterráneo recibió en honor su nombre: El Islote Lobo.

El Islote Lobo (también conocido como La Foradadeta) es uno de los pequeños islotes del archipiélago de las Columbretes que llevan el nombre de famosos marinos de las Historia de España. La pequeña ínsula "Lobo" se encuentra junto al de Méndez Núñez, también famoso marino del siglo XIX, con el que estuvo en la Guerra del Pacífico, recordemos el bombardeo del Callao (1866).

El primero que bautizó estos islotes del Mar Mediterráneo con nombres de marinos españoles fue curiosamente un marino británico llamado Willian Henry Smith (1788-1865). Su trabajo sobre las Islas Columbretes fue publicado en la revista de la Real Sociedad Geográfica de Londres: Journal of the Royal Geographical Society of London/Volume 1/On the Columbretes, Volcanic Rocks near the coast of Valencia, in Spain en 1831.

El propio Capitán Smith lo relata en las páginas de este trabajo arriba citado: "(…)I was led to call the highest hill by the well known name of Monte Colibre, and also to denominate the several rocks after those Spanish officers to whom geography and science are deeply indebted, in order that future visiters may distinguish them in description".

Recogemos aquí la traducción de este fragmento así como el mapa que incluye los nombres de los ilustres marinos españoles a los que hacía referencia en su trabajo:

"(…) Me llevó a llamar al cerro más alto con el conocido nombre de Monte Colibre, y también a denominar a las varias rocas en honor a aquellos oficiales españoles con quienes la geografía y la ciencia están profundamente en deuda, para que los futuros visitantes las distingan en su descripción".

Nombres como Felipe Bauzá, Malaspina, Galiano, Churruca, Tofiño, Navarrete, Espinosa, Cerquero, Valdés… están en esta cartografía de estas pequeñas ínsulas del Mediterráneo.

Lógicamente cuando el Capitán WH Smith escribió este trabajo en 1831, nuestro marino isleño, Miguel Lobo, no aparece todavía , ya que en dicha fecha Lobo tan sólo tenía 10 años. Nos preguntamos cuándo fue bautizado este islote de las Columbretes con el nombre de nuestro famoso marino isleño?

Para responder esta pregunta contamos con los estudios del Archiduque de Austria D. Luis Salvador de Austria (1847-1915) . Nacido en Florencia en 1847, hijo del Gran Duque de Toscana Leopoldo II, es considerado pionero del turismo internacional en las Islas Baleares donde arribó por primera vez cuando tenía 20 años, en 1867, bajo el nombre falso de conde de Neudorf.

En 1895, en Praga, entonces pertenecientes a Imperio Austro-Húngaro gobernado por su dinastía, los Habsburgo, publicó sus estudios en un libro titulado Columbretes. Reproducimos el pasaje donde aparece mencionado nuestro Contralmirante Miguel Lobo, así como la explicación del bautizo de este islote por un marino de orígenes andaluces, también muy vinculado a San Fernando (Cádiz), D. Rafael Pardo de la Serna: "Dem Beispiele Captain Smyth’s folgend, gab Pardo de Figueroa den noch unbenannten Riffen die Namen Ciscar, Don Jorge Juan, Lobo, Mendez Nuñez, Mendoza, Patiño und Ulloa und rehabilitirte die alten Namen der Ferrera, Forodada und des Bergantin, welche Captain Smyth, nicht wissend, dass dieselben bereits benannt seien, als Malaspina, Ferrer und Galiano bezeichnet hatte".

Traducción: "Siguiendo el ejemplo del Capitán Smyth, Pardo de Figueroa dio a los arrecifes aún sin nombre los nombres de Ciscar, Don Jorge Juan, Lobo, Méndez Nuñez, Mendoza, Patiño y Ulloa y rehabilitó los antiguos nombres de Ferrera, Forodada y Bergantín, que el Capitán Smyth, sin saber que ya estaban nombrados como Malaspina, Ferrer y Galiano lo habían nombrado".

El Archiduque se refiere a como el bautizo tuvo lugar en 1879, en el marco de la Comisión Hidrográfica de la Península. Dicha comisión estuvo a cargo de D. Rafael Pardo de Figueroa de la Serna (1838-1910) nacido en Medina Sidonia (Cádiz), marino, hidrógrafo y jefe de la Comisión Hidrográfica de la Península muy ligado a San Fernando (Cádiz) donde estudió en el Colegio Naval Militar, y luego por su matrimonio con una isleña Dª María del Carmen Moreno de Guerra Cróquer (por parte materna perteneciente a la familia da nombre al famoso callejón de la antigua Isla de León) . Este personaje fue hermano de Francisco Pardo de Figueroa y José María Pardo de Figueroa (famoso Doctor Thebussem, anagrama de la palabra embuste).

A bordo del pequeño buque a vapor Piles, coordinó los trabajos de la Comisión Hidrográfica de la Península. Rafael Pardo de Figueroa, después de bautizar esta ínsula de las Columbretes con el nombre de “Lobo”, de nuevo estuvo destinado en el Observatorio de San Fernando. Remitimos para un mayor conocimiento de este personaje a la biografía publicada por Francisco J. González, director de la Biblioteca del ROA en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia.

Lo cierto es que Miguel Lobo Malagamba nacido en 1821 en San Fernando (Cádiz), también conocida como la Isla de León, tiene una ínsula con su nombre en el Mediterráneo, y en el municipio de Alcalá de Chivert (Alcalà de Xivert), en la provincia de Castellón, la Calle Isla Lobo, recuerda este islote que ahora recordamos en el Bicentenario de su nacimiento.