El Ayuntamiento trabaja en la derogación de la tasa para el montaje de las casetas de la Feria del Carmen

El Ayuntamiento de San Fernando tiene casi listo el expediente para la derogación de la tasa para el montaje de casetas de la Feria del Carmen y de la Sal 2022. El concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, lo ha comunicado esta tarde en el pleno ordinario durante el debate de la moción de Andalucía por Sí (AxSí) que reclama que el gobierno isleño dé marcha atrás en el traslado provisional de estos festejos al Parque Almirante Laulhé.

Todas las formaciones políticas de la oposición han insistido durante sus intervenciones en la falta de organización y la improvisación del equipo de gobierno en su gestión, en este caso por la decisión de llevar la Feria del centro de la ciudad. El portavoz de los andalucistas, Fran Romero, ha hecho mención a que los caseteros no tienen conocimiento exacto del coste del montaje, algo en lo que también ha incidido la concejala Teresa Porras, de Podemos.

Desde el gobierno, se ha respondido a esta cuestión en concreto que se tiene casi listo el expediente para la derogación de la tasa para el montaje de casetas. Se trata de un punto que aguardan los caseteros habituales, especialmente los de casetas familiares, que suelen ser entidades, muchas de ellas hermandades, para decidir si vuelven a estar presentes este año en la Feria del Carmen. Las dudas sobre la rentabilidad ante la reducción de espacios existen, como apuntaba Fran Romero. Aunque el gobierno ha reiterado que los costes se reducirían no se incluye esta cuestión en las bases para la concesión de caseta publicadas en la web municipal.

AxSí ha exigido que el gobierno dé marcha atrás en su decisión de llevar la Feria, "no será una Feria", matizaba, al Parque Almirante Laulhé. Unos festejos de esta índole deben estar en un recinto ferial, ha expuesto . No tiene superficie suficiente para que las casetas tengan los recursos posibles para ser rentables, no se conoce la tasa concreta y "se impone" un hilo musical común. A eso se añade que se lleven las atracciones a Caño Herrera, comentaba, y la inversión que deberá hacerse para proporcionarles energía, que "el ocio juvenil no tiene cabida", a su juicio; y el incumplimiento de los contratos.

Se refería el líder andalucista en este sentido al contrato de obra del Parque de La Magdalena. Su argumento es que se adjudicó a una empresa sobre otra con una diferencia de menos de dos puntos, que la adjudicataria obtuvo por apuntar a la paralización de las obras para la celebración de la Feria. "Es un claro perjuicio a la UTE que perdió el concurso", lamentaba sobre la decisión del gobierno de no celebrar los festejos en el recinto ferial y por tanto de no paralizar los trabajos una vez empiecen.

En ese sentido también se ha pronunciado el portavoz del grupo del PP, José Loaiza, que insinuó que el anuncio del traslado de la Feria se hizo una vez la licitante perjudicada (la que presentó la oferta más económica) no estaba en plazo para presentar alegaciones o recurso, algo que ha despertado el malestar de la alcaldesa a la que señalaba expresamente sobre esta cuestión. "Podría ser un contrato nulo de pleno derecho", insistía, una afirmación que no ha gustado según las palabras del propio Loaiza a la secretaria general del Ayuntamiento.

El edil de Presidencia dejó claro que en el pliego no se incluía ningún criterio concreto referido a la Feria, por lo que no se valoró exclusivamente ese aspecto, y por tanto acusó a Romero de hacer una lectura "soslayada" del informe de valoración.

Otras cuestiones importantes que ha planteado Teresa Porras se quedaban, sin embargo, sin respuesta: los medios humanos y materiales disponibles para temas de seguridad y otros servicios, la existencia o no de alcantarillado en Caño Herrera para los aseos que se instalen; las medidas que se van a tomar contra la contaminación acústica (y las molestias a los vecinos) y lumínica, la ubicación del espectáculo pirotécnico y la petición de que sea silencioso; la habilitación o no de aparcamientos para quienes se desplacen al centro; o la posibilidad de cortar la circulación en el entorno del Parque. Cavada sí informó de que se había celebrado la segunda mesa de seguridad para tratar entre otras cosas el control del tráfico o los medios policiales y de Protección Civil necesarios; y de la habilitación de lanzaderas.