El Ayuntamiento de San Fernando muestra su rechazo a los planes de la Junta para la educación de adultos

El Ayuntamiento de San Fernando ha trasladado "todo su apoyo" al alumnado y al profesorado del Centro de Educación Permanente (CEPER) María Zambrano, que el próximo martes se concentrará en Cádiz capital para trasladar su oposición a los planes de la Junta de Andalucía de orientar la educación permanente hacia la adquisición de titulaciones oficiales que conduzcan a la Formación Profesional o la Universidad "en detrimento de la función social que prestan en el proceso de aprendizaje continuo de las personas mayores".

En esta línea, el equipo de gobierno local comparte su preocupación con el alumnado y profesorado afectado porque la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional "conciba estos centros sólo desde la mirada de la educación reglada". "Centros como el María Zambrano cumplen con una importantísima labor en la lucha contra la soledad y en el proceso de enriquecimiento de conocimientos de una generación que, por distintas razones, no pudo acudir a las aulas. Circunscribirlos a la formación reglada es no entender lo que significa y ha significado la educación de adultos. De hecho, de las 1.600 personas matriculadas en el María Zambrano, sólo una treintena busca obtener un título profesional", explica la concejala de Educación, Pepa Pacheco, quien el pasado viernes estuvo en el Centro de Congresos y Exposiciones Real Isla de León en la asamblea informativa de CCOO con el alumnado afectado y la plantilla docente.

"Se han llevado las manos a la cabeza ante unos planes que, claramente, confunden la rentabilidad con la eficiencia. Esta reforma, no consensuada ni negociada con los sindicatos, no es más que otro paso en la escalada privatizadora de la Junta de Andalucía, que sólo concibe los servicios públicos en base a su rentabilidad económica", alerta Pacheco al respecto antes de incidir en que los distintos talleres de educación no formal que se imparten "promueven el concepto de ciudadanía y envejecimiento activos, lo que ya tiene en sí mismo un valor educativo" al satisfacer la capacitación personal y fomentar la promoción de los valores comunitarios, la participación e inclusión social o la mejora de las condiciones de vida. "La programación educativa no formal es precisamente la esencia y el alma de los CEPER, que enriquecen a la sociedad y garantizan la igualdad de oportunidades", matiza la concejala del área.

En esta línea, el Ayuntamiento ha trasladado su apoyo tanto a la plantilla como al alumnado, llamado por cinco organizaciones sindicales a una concentración el próximo martes 5 de marzo a las 12.00 horas en la Plaza Mina de la capital gaditana en defensa de la educación permanente.

La educación formal reglada que se imparte en los CEPER "es esencial para quienes quieren orientarse hacia la obtención de un título formal con el que progresar personal y profesionalmente, pero no puede desplazar a los talleres de aprendizaje continuo que abarcan desde la alfabetización y la digitalización a la cultura emprendedora, el arte y el patrimonio cultural, o la vida saludable".

Desde el Ayuntamiento, ha avanzado, "llevaremos a donde haga falta la voz tanto del alumnado como de la plantilla docente, porque no olvidemos que además se pone en riesgo empleo público".

"Durante todos estos años la comunidad educativa y este Ayuntamiento hemos trabajado de la mano para tener el gran centro que tenemos ahora en San Fernando. Y así debe seguir siendo. El Centro de Educación Permanente María Zambrano, cuyas instalaciones actuales se inauguraron en otoño de 2020, "es todo un ejemplo de superación y esfuerzo, además de un referente en toda Andalucía. Tanto por el significativo volumen de alumnado, que ha sido y es muy luchador y comprometido, como por sus magníficas instalaciones, en las que este Ayuntamiento se ha volcado con su rehabilitación integra"l, recuerda Pacheco, quien señala que las comunidades autónomas en las que se ha hecho efectiva la integración de profesorado de Secundaria en las plantillas de estos centros "sin blindar los talleres de educación no reglada ha significado finalmente su privatización y desaparición de la oferta pública, con el consiguiente efecto en contra de la igualdad de oportunidades y el derecho al aprendizaje continuo".