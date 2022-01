AxSí lleva a pleno la terminación del centro de salud de Camposoto en San Fernando

Andalucía por Sí (Axsí) lleva al próximo pleno del Ayuntamiento de San Fernando una moción en la que reclama a la Junta la terminación del centro de salud de Camposoto y su puesta en funcionamiento. La reivindicación se incluye en una propuesta que contempla otras exigencias en el ámbito andaluz: la definición del modelo de sanidad en Andalucía y su blindaje, la contratación de profesionales sanitarios y la mejora de las condiciones laborales, el refuerzo de la Atención Primaria y el aumento de camas hospitalarias.

La formación presenta esta propuesta en todos los consistorios andaluces, tras los encuentros mantenidos con distintos colectivos, entre ellos el SATSE (sindicato de enfermería). De manera general la reclamación es el aumento del presupuesto para sanidad, que se traduce en mejoras de la red de Atención Primaria y de la ratio de camas, unas carencias percibidas con la pandemia y que necesita solventarse para poder cubrir las necesidades por esta situación y mantener la atención sanitaria general.

Las deficiencias de personal, advierten, se traducen en peores números en Andalucía que en el resto de España o Europa: aquí hay 3,4 enfermeros de media frente a 5 y 8 respectivamente; la salida de hasta 4.000 de Andalucía en los últimos años, procesos selectivos pendientes de resolverse desde 2016, salarios bajos y desajustes según trabajen en hospitales o centros de salud, además de la inestabilidad laboral.

Los andalucistas también se han reunido con el Sindicato Médico Andaluz que apuesta por definir el modelo sanitario que quiere Andalucía, por lo que se plantea un gran pacto por la sanidad que blinde el sistema público de salud. La situación actual hace que sea la comunidad autónoma donde más ha aumentado la contratación de pólizas privada. En Granada la sanidad privada ha crecido un 300%.

Los cálculos son que para mejorar la situación hace falta la incorporación de 1.000 médicos, que no hay en Andalucía, con escasez concreta de anestesistas, intensivistas y oftalmólogos. Entre las medidas que deben aplicarse está la mejora salarial. Como ejemplo de la realidad se indica que un cirujano cardiovascular cobra en Andalucía 20 euros brutos por hora extra.

El déficit, insisten, seguirá creciendo porque se prevé un 30% de jubilaciones en los próximos diez años y la media es la entrada de 200 médicos nuevos al año por cada 500 que se jubilan. En enfermería se jubilan tres veces más que los que estudian la carrera.

Estas demandas se encaminan a mejorar los servicios al ciudadano, que sufre largas esperas para ser atendidos en los centros de salud, donde se mantienen las colas y las citas médicas se retrasan muchos días. Para el portavoz del grupo municipal de AxSí, Fran Romero, la Junta "retuerce" los datos para ofrecer la media de cinco días para una cita en centros de salud. "No es lo mismo un municipio de mil habitantes que las grandes áreas metropolitanas andaluzas. No hay citas suficientes para atender a los pacientes, ni telefónicas ni presenciales, porque lisa y llanamente no hay médicos. La telemedicina sirve para hacer recetas o interpretar una analítica, pero no puede ser la panacea de la sanidad pública. Sin olvidar la impagable solución propuesta por la Consejería de Salud a toda esta situación que fue la reincorporación de médicos jubilados y que fue respondida por un solo médico en toda Andalucía", ironiza.

Romero cuestiona también la gestión en la pandemia. Si bien en marzo de 2020 la situación cogió por sorpresa "ahora ya no", apunta. Por eso lamenta que no se renovara el contrato el pasado octubre a 2.000 médicos, de los que 300 se han marchado a Cataluña, y a un total de 8.000 sanitarios. Y no hay bolsa para contratar refuerzos, se queja sobre el tema de la enfermería. Las ofertas específicas para cubrir puestos en Navidad para hospitales y centros de salud hacen más precarias las condiciones, lamenta SATSE.

Los colectivos sanitarios, expone el responsables de política institucional de AxSí, no entienden a qué se ha destinado los 3.000 millones extraordinarios transferidos por el Estado para la salud pública. "La media de gasto por andaluz está en 1.300 euros y por español son 1.600 euros. Estamos muy lejos del modelo sanitario al que debemos aspirar y merece nuestra tierra", comenta Romero.

En San Fernando no escapan de esta situación, a lo que se suma que sigue sin terminarse el centro de salud de Camposoto, que podría dar cobertura a 25.000 personas y descongestionar los otros tres centros de salud que atienden a una población de más de 90.000 personas. "Las obras llevan diez años paradas y ni el PSOE antes o ni ahora el PP con Cs han sido capaces de sacarlas adelante.