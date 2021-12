AxSí: "El paro baja en España y en Andalucía y sube en San Fernando"

El portavoz del grupo municipal AxSí San Fernando, Fran Romero, ha valorado las últimas cifras de desempleo en La Isla. El edil recuerda que durante el pasado mes el paro creció en San Fernando en 69 personas, pasando la cifra final de desempleados de los 11.142 registrados en octubre a los 11.211 contabilizados en noviembre, lo que supone un incremento del 0,62%.

"Una vez más, la destrucción de empleo se hace patente especialmente entre las mujeres, con 6.953 isleñas frente a 4.258 isleños", advierte.

Por sectores, reitera, sufre especialmente el de servicios, que pasa de 7.775 a 7.815 parados; la industria, que pasa de 659 a 678; y la agricultura, de 104 a 113. El paro en la construcción crece en tres personas, pasando de 887 a 890; mientras que la cifra de personas sin empleo anterior disminuye en tan sólo dos personas, pasando de 1.717 a 1.715.

"Mes tras mes sigue la sangría de empleo en La Isla y eso demuestra que el gobierno municipal de PSOE y Cs, de Cavada y Moreno, su delegada de Empleo, no está haciendo las cosas bien. Los datos confirman que su modelo de ciudad no es el que San Fernando necesita, que no necesitamos una ciudad donde sólo crecen los supermercados, en la que muchos duermen para luego trabajar en otras localidades y en la que su Ayuntamiento fuerza a los emprendedores a emprender en municipios vecinos", ha afirmado Fran Romero.

"Una ciudad donde los caprichos estéticos son la prioridad de un gobierno y van muy por delante que poner en marcha un plan de empleo para desempleados locales a los que la pandemia ha hecho más vulnerables que nunca y una bolsa de empleo para desempleados isleños que dé prioridad al sector de la construcción. Donde las políticas de empleo son inexistentes y en la que se falla a la hora de crear trabajo entre las mujeres. El paro baja en España (-2,3%) y Andalucía (-1,1%) y sube en La Isla. Confiamos en que Cavada reaccione de una vez y actúe para generar empleo y oportunidades en una Isla a la que, por otro lado, sigue castigando con una presión fiscal insoportable", afirma el portavoz de AxSí.