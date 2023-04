AxSí se compromete a escuchar a clubes y deportistas en las decisiones municipales de San Fernando

Andalucía por Sí (AxSí) se compromete a garantizar la participación de clubes y deportistas en las decisiones municipales que afecten al deporte isleño tras el encuentro que su portavoz del y candidato a la Alcaldía de San Fernando, Fran Romero, ha mantenido con la junta directiva de la Asociación de Clubes Deportivos de San Fernando.

Romero ha expresado al presidente de este colectivo, Emilio Hurtado, su compromiso de incorporar a su proyecto de ciudad las principales reivindicaciones que recoge el Manifiesto del Deporte elaborado por dicha asociación. El incremento y la mejora de las instalaciones deportivas municipales, el refuerzo de los recursos económicos y subvenciones que desde el Ayuntamiento se destina a clubes y deportistas y el fomento de la práctica deportiva y los eventos vinculados al deporte de la ciudad son otros compromisos.

El dirigente andalucista escuchará a los clubes y deportistas desde la Alcaldía y les consultará a la hora de establecer prioridades y necesidades en acciones como la realización de obras en instalaciones deportivas municipales o el establecimiento de fechas para eventos deportivos.

Otros de los ejes de este compromiso serán la apuesta por potenciar la práctica deportiva entre los escolares isleños y los mayores de la ciudad, por potenciar como espacios deportivos parajes naturales como la Playa de Camposoto y por favorecer la realización en nuestra ciudad de campeonatos deportivos provinciales, autonómicos y nacionales.

"Son el esfuerzo y el talento de los clubes y deportistas isleños los que han hecho de San Fernando la ciudad del deporte. Por eso no comprendemos la insistencia que ha mostrado durante este mandato el gobierno de Cavada/López Gil en descuidar a estos colectivos y personas, negando y dilatando subvenciones que son imprescindibles para entrenos y desplazamientos y que además el gobierno socialista ha condicionado a que se le hiciese propaganda. No es de recibo que no se le ponga la cosa fácil a aquellos que luchan por unos éxitos que también son los de La Isla. Nosotros sí los tendremos en cuenta y se lo pondremos fácil. Los clubes y deportistas siempre nos encontrarán a su lado", explica el candidato.