AxSí San Fernando lamenta la ausencia de propuestas del Ayuntamiento para el puente del 1 de mayo

El portavoz del grupo municipal AxSí San Fernando, Fran Romero, ha lamentado "la nula oferta municipal desde el punto de vista cultural y lúdico durante todo este puente 1 de mayo".

"La provincia que contará en estos días festivos con tres ferias (Vejer, Rota y Castellar), el mundial de motociclismo en Jerez de la Frontera y la semana del atún en Barbate. Es decir, eventos que atraen a decenas de miles de visitantes a Cádiz respecto de los que un gobierno municipal responsable se hubiera preocupado por atraer. El comercio y el turismo local definitivamente están abandonados por una alcaldesa con unas prioridades muy alejadas de sus necesidades", ha afirmado el portavoz de la formación.

Según Romero, "es la sociedad civil isleña la que le tapa las vergüenzas a Cavada y plantea diversas iniciativas y actividades de toda naturaleza".

"Gracias, por tanto, entre otros, al centro comercial y de ocio San Fernando Plaza, Emilio Poussa, Venta de Vargas, galería GH40 y a la joven artista Daniela Martínez, a Acosafe, Hermandades de Soledad, San José y Huerto, galería ERA y Peña Camarón. Todas estas entidades, junto a la que se suma nuestra formación política con el festival flamenco en ayuda del pueblo ucraniano, dan lo mejor de sí mismas y ofrecen a los isleños y visitantes diversas actividades y experiencias musicales, expositivas, literarias, deportivas, infantiles y cofrades para poder disfrutar de nuestra ciudad".

Añaden desde AxSí San Fernando, que "Cavada ni siquiera se ha molestado en comunicar mediante la oportuna agenda todas y cada una de estas propuestas, ni difundirlas al menos a través de las redes sociales municipales". "Su interés es inexistente, su desidia es absoluta. No sólo no trabaja porque durante estos días en San Fernando exista una mínima oferta municipal si no que ni hace el esfuerzo por promocionar lo que hacen entidades isleñas infinitamente más preocupadas por su ciudad", advierte.

Romero ha insistido vez más en la necesidad de contar con una Alcaldía y un gobierno "centrado en las prioridades que los gestores públicos deben defender desde la sensatez, el sentido común y la responsabilidad".

"El mundial de motociclismo es una oportunidad para todos los municipios de la provincia de Cádiz, pero hay que saber aprovecharla en beneficio de la hostelería y todo el tejido comercial de San Fernando así que instamos a Cavada a que al menos difunda lo que otros vamos a realizar durante estos días por el bien de nuestra ciudad".

