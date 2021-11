AxSí San Fernando recrimina al gobierno de Cavada que no aclare si el IBI volverá a subir en 2022

El portavoz del grupo municipal AxSí, Fran Romero, ha advertido hoy -jornada en la que muchos hogares isleños afrontan el segundo pago domiciliado del recibo del IBI- que todavía se desconoce si los isleños tendrán que hacer frente a "una probable nueva subida" de este impuesto de cara a 2022 en el caso de que suban los valores catastrales, una incógnita que el equio de gobierno no ha llegado a resolver por "su falta de transparencia y silencio".

"Ya lo advertíamos la semana pasada cuando nos posicionábamos en contra de un borrador de ordenanzas fiscales que que no se ajustan a la realidad y que pasó por pleno con una precipitación y una falta de previsión inéditas. El gobierno local y su delegado de Hacienda, Conrado Rodríguez, siguen sin aclarar cómo actuará el Ayuntamiento en el caso de la subida de estos valores se produzca y sometiendo a los isleños a una incertidumbre que no se merecen", ha insistido Fran Romero.

"Lo lógico, y lo que desde AxSí San Fernando pedimos, es que en ese supuesto se baje el tipo y se asuma la subida por parte del Ayuntamiento, tal y como se ha hecho en mandatos anteriores. Pero no esperamos mucho de un equipo de gobierno que subió el IBI un escandaloso 6% en 2020 y que mantuvo la subida para 2021 a pesar de un contexto de crisis sanitaria, económica y social sin precedentes. No pedimos nada extraño o que no se haya hecho antes, y más cuando contamos con remanentes de tesorería positivos de más de 30 millones de euros. En este caso, ayudar o no a los isleños es cuestión de voluntad política, de querer o no querer", afirma el portavoz de AxSí.

"Los ciudadanos de San Fernando se merecen un equipo de gobierno honesto, un gobierno local que no les maree y que le mire a los ojos mientras les dice la verdad. ¿Qué tiene que pasar para que Cavada empatice con el pueblo isleño? ¿Qué tiene qué ocurrir para que rebaje la insoportable presión fiscal a la que se empeña en someter a los hogares de San Fernando?" se pregunta. "Lo cierto es que mientras se siguen priorizando los caprichos este equipo de gobierno en lo que va de mandato ha subido un 6% el IBI; que llegaremos a 2023 con una subida acumulada en el recibo del agua y el alcantarillado de en torno a un 14%, y que se está cobrando una tasa consorcial que en tiempos electorales prometió que no se iba a abonar, una tasa ésta última que aún ha de llegar a comercios, empresas e industrias y que en cuatro ejercicios supondrá un desembolso de unos 150 euros a las familias isleñas ", concluye.