AxSí San Fernando critica "el pulso entre Costas y la Junta" que perjudica a La Casería

Andalucía por Sí (AxSí) de San Fernando ha lamentado la insistencia de la Demarcación de Costas, gestionada por el PSOE de Patricia Cavada, en no emitir el informe favorable necesario para que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía inicie la tramitación de la declaración de interés público de la playa de La Casería, una declaración que, de salir adelante, abriría una vía para paralizar los derribos previstos. El pulso que ambas administraciones, de distinto signo político, sostienen "hace perder a La Isla y perjudica a los afectados"

El portavoz del grupo municipal, Fran Romero, recuerda que la propia administración autonómica ha mostrado su disposición a admitir el informe fuera de plazo y que incluso ha dado un mes más a Costas para presentar este documento. Un informe favorable que, por otro lado, sí ha emitido el gobierno local y al que la Junta ha catalogado como carente de fundamentos, "algo que denota el poco interés del equipo de gobierno por salvar La Casería".

"Costas (PSOE y Unidas Podemos) y la Junta de Andalucía (PP y CS) se empeñan en mantener un innecesario e incomprensible pulso en el que sólo pierden La Isla y los vecinos de la Casería de Ossio. Ahora la pelota está en el tejado de ambas administraciones y ninguna puede mirar para otro lado. No pueden porque está en juego la identidad de una de las zonas más queridas y características de San Fernando y porque los vecinos no se merecen más incertidumbre ni más angustia", defiende el líder andalucista. La formación considera que la regeneración de la playa de La Casería es necesaria, pero "no hay que llevarla a cabo de cualquier manera". "Se puede hacer respetando la continuidad de los establecimientos hosteleros y la casetas de los pescadores", señala el líder de AxSí San Fernando.

Romero solicita a la alcaldesa que realice un esfuerzo para, de una vez por todas, mediar con la Demarcación de Costas para que emita este informe favorable. "De momento de nada ha servido que comparta color político con el organismo que ha de decidir el futuro de la playa de La Casería", cuestiona, para insistir en que Cavada es "partícipe desde el primer momento en el destino de La Casería". "Solo ofreció algún gesto de cara a la galería cuando el pueblo isleño se le echó encima", insiste.

Con todo, desde AxSí creen que una buena forma de redimirse es mediar de forma efectiva con Costas. "Cuando se trata de la Casería no hay un segundo que perder, porque el tiempo corre en contra. Nosotros seguiremos al lado de los vecinos y de sus reivindicaciones", finaliza Romero.