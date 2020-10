AxSí San Fernando: "Cavada permanece impasible ante la continua sangría de empleo"

El portavoz del grupo municipal AxSí San Fernando, Fran Romero, ha valorado los datos en materia de empleo referentes al pasado mes de septiembre, que se dieron a conocer ayer. Romero lamenta una nueva subida en la cifra de personas desempleadas de San Fernando, que de agosto a septiembre subió en un 2,33%, sumando 290 parados más hasta alcanzar los 12.724 isleños desempleados.

El portavoz de AxSí San Fernando recuerda, además que la tasa interanual también revela un incremento del 21,16% de paro entre los meses de septiembre de 2019 y 2020, ya que en 2019 la cifra fue de 10.502 parados.

"Las cifras son alarmantes y nos reflejan la preocupante realidad laboral de San Fernando, una ciudad con más de un 33% de tasa de paro en la que uno de cada tres isleños en edad de trabajar no tiene acceso a un empleo por mucho que se esfuerce en buscarlo. Y buena parte de la culpa de esta situación la tiene el equipo de gobierno de Cavada, que sigue siendo incapaz de ejecutar acciones para crear empleo entre los isleños en paro. Debe promocionar actividad económica que baje el desempleo en San Fernando. Por mucho que se apunte tantos ajenos de empresas privadas, por mucho que nos venda que le preocupan nuestros parados, la prueba del algodón mensual es que no deja de crecer el paro en La Isla", indica Romero.

Por otra parte, el portavoz destaca el llamativo hecho de que en San Fernando las mujeres superen en mucho a los hombres en las cifras de desempleo, 7.815 frente a 4.909 según los datos de septiembre, casi 3.000 isleñas más. "Un dato que confirma la urgente necesidad de que el gobierno lleve a cabo políticas de igualdad llevadas al terreno laboral para contribuir a corregir esta realidad, ya que las suyas están fracasando y todas las administraciones tienen responsabilidad a la hora de disminuir esta brecha que aún separa a hombres y mujeres en el aspecto laboral", señala Fran Romero.

AxSí detalla que el desempleo se ha dejado sentir en septiembre en prácticamente todos los sectores. De esta forma, en San Fernando de agosto a septiembre se ha pasado de 8.932 parados a 8.763 en el sector servicios, de 723 a 754 en el sector industria, de 110 a 112 en el sector de la agricultura y en el sector de la construcción se mantiene en 962; mientras que el número de personas sin empleo anterior crece de 2.066 a 2.133.

Tampoco comprende AxSí como en San Fernando "se sigue destruyendo empleo mientras se crea en otras localidades de la provincia como Alcalá del Valle, Algodonales, Arcos, Bornos, El Bosque, Espera, Olvera, Paterna, Prado del Rey, Puerto Serrano, San José del Valle, Setenil, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga oVillamartín.

"Sin duda, el equipo de gobierno de PSOE y Ciudadanos debe detenerse de una vez por todas a reflexionar sobre esta situación y sobre su responsabilidad en este desasosegante panorama laboral. No se puede permanecer impasible ante una tasa de paro que crece cada mes. Cavada no se debe de quedar de brazoscruzados y ha de poner en marcha acciones para crear empleo y reactivar la economía desde lo municipal. Además, no puede seguir ignorando aportaciones y sugerencias, como la bolsa de empleo de desempleados isleños que, a través de una moción, le propusimos en el último pleno y el plan de empleo con la suficiente dotación presupuestaria para contratar a parados de San Fernando que le planteamos desde nuestro #PlanREAL. En definitiva, Cavada no puede permanecer impasible ante esta constante sangría de empleo", finaliza Romero.