AxSí secunda las movilizaciones de Marea Blanca en San Fernando para que San Carlos sea "un hospital autónomo"

El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, ha asistido este miércoles en el Hospital de San Carlos a la recogida de firmas convocada por la Marea Blanca de San Fernando para reivindicar que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía considere a este centro "como un hospital básico por sí mismo y no como una mera sucursal el Hospital Puerta del Mar de Cádiz".

A través de estas rúbricas también se reivindica la apertura de la cafetería de estas instalaciones isleñas, que lleva meses cerrada sin ofrecer este servicio tan necesario a los usuarios y trabajadores del hospital. De esta forma, Romero y diversos miembros de la coordinadora local de AxSí se han sumado con sus firmas a esta iniciativa.

"Lamentablemente, San Carlos sigue sin ser el hospital de referencia que necesita San Fernando como una ciudad cuya población ronda los 100.000 habitantes, Prueba de ello es que no es autónomo pues sigue sin contar con gerencia propia y que para recibir determinadas atenciones médicas aún hay que desplazarse a Cádiz ante la incompleta oferta sanitaria que se presta en La Isla. Ya pasen por la Junta el PSOE o el PP San Fernando los isleños seguimos sin contar con el mapa sanitario que nos merecemos y nos vamos a permitir que no se produzcan avances respecto a un hospital que ganó todo un pueblo echándose a la calle", indica Romero.

"Mención aparte merece la situación de la cafetería. No es de recibo que alguien no pueda tomarse algo tras una extracción de sangre, o que los usuarios y acompañantes no se puedan tomar algo mientras esperan consulta sin alejarse del centro, o que el personal sanitario no pueda desayunar en su centro de trabajo. Es una realidad carente de toda lógica, que raya lo tercermundista y que esperamos que se solucione pronto", señala el andalucista.