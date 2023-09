Marea Blanca retoma en San Fernando sus movilizaciones para que el hospital de San Carlos "no sea una sucursal del Puerta del Mar"

El colectivo Marea Blanca de San Fernando participó este domingo en la manifestación convocada en Cádiz en Defensa de la Sanidad Pública para reivindicar que San Carlos sea un hospital básico "y no una sucursal del Puerta del Mar".

Desde Marea Blanca San Fernando se alude a la histórica manifestación que el 7 de marzo de 2013 movilizó a la ciudadanía de San Fernando "no para mantener un edificio o unos puestos de trabajo sino para disponer de un hospital para la población".

"Se han habilitado muchos servicios, pero se sigue adoleciendo de una gerencia propia y, por lo tanto, San Carlos no es autónomo. Correspondiendo a ello, deviene una deficiente oferta sanitaria para la población que sigue teniendo que desplazarse a Cádiz en muchos casos, y también que no exista una actitud de diálogo, o una sensibilidad con su personal o con la población a la que atiende. La dirección gerencia es lejana", denuncia Marea Blanca San Fernando.

El ejemplo más evidente de todo esto para el colectivo es la situación de la cafetería del hospital, que acumula ya varios meses cerrada, "y el silencio informativo con respecto a la inacción del equipo de dirección de la gerencia del Hospital Universitario Puerta del Mar".

"Esa situación afecta a todos, a quien viene para hacerse una extracción de sangre y por ello acude en ayunas, a quienes tienen a algún familiar atendido en urgencias y no se atreven a alejarse porque esperan noticias del estado de salud de la persona que está siendo atendida, y al personal que no dispone de un lugar donde desayunar. Por eso, en este caso, esta situación es entendida por todos y se visualiza y pone en evidencia la falta de planificación, previsión y ejecución de solución al problema. Al contrario, la gerencia del HUPM resta importancia a la situación generada con el argumento de que no es un servicio sanitario el hecho de tener cafetería", insiste.

Marea Blanca considera que el cierre de la cafetería ha sido la gota que colma el vaso, "y esa punta de iceberg que todos vemos, pero tras la cual subyacen otras muchas deficiencias, consistentes en todo aquello que le falta para considerarse un hospital, esto es disponer de las especialidades básicas (Gineco-obstetricia, Traumatología, Medicina Interna, y Cirugía Gral.), UCI, URP, y Pediatría".

"Es constatada la falta de interés y de apuesta real de la Junta de Andalucía por la sanidad pública y por dotar a San Fernando del hospital que merece", añade.

Marea Blanca de San Fernando retomará su campaña de recogida de firmas el próximo miércoles 27 de septiembre a partir de las 11.00 horas en la entrada de San Carlos, "persiguiendo como fin último la emancipación de San Carlos y que sea hospital de referencia para la población de San Fernando".

La siguiente cita se producirá en el centro de salud Joaquín Pece (La Ardila), donde se dará continuidad a la concienciación de la población y se seguirán recogiendo firmas. Esto será el jueves 19 de octubre, entre las 10 y las 12 horas.

El colectivo ha acordado también alternar esta campaña por otros centros de salud, así como por los lugares públicos con abundante concurrencia de ciudadanos (mercadillos, calles céntricas, ….), mediante la instalación de mesas al efecto.