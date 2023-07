Marea Blanca rechaza la gestión del hospital de San Carlos: "No aceptamos que sea una sucursal"

Marea Blanca denuncia los problemas que sufre la sanidad pública y en el caso del Hospital de San Carlos de San Fernando reclaman una dirección propia y una cartera de servicios adecuada. "No aceptamos que San Carlos sea una sucursal del hospital Puerta del Mar en San Fernando y reclamamos su autogestión, cuestión esta que no es incompatible con la prestación de servicios de carácter provincial o regional", defienden.

Sobre la cafetería del hospital de San Carlos advierten de que la barra ha sido tapiada. Esta medida se produce sin que la dirección gerencia ofrezcan información clara de qué intenciones tiene con el servicio de restauración de las instalaciones.

El colectivo explica que entre los trabajadores ya se habla de que la intención es no reabrir el servicio y en su lugar colocar una sala de comedor con máquinas expendedoras. "No obstante, nadie se hapronunciado oficialmente. Tampoco tenemos noticia acerca de ningún movimiento encaminado a lainstalación de fuentes dispensadoras de agua potable, acción esta que está totalmente al alcance dela dirección del centro", señala.

Prosigue, lamenta, "la nula disposición" de la dirección gerencia, "no ya a un diálogo, sino a exponer siquiera las acciones que ejecuta". En cualquier caso, Marea Blanca deja clara su disconformidad con lo que tacha de "parcheo chapucero" si finalmente la intención es que no funcione un servicio de cafetería y este se sustituye por máquinas que "no pueden suplir los servicios de restauración con el mínimo de calidad requerido". El único logro, matizan ha sido que "consientan" en ofrecer botellas de agua a los pacientes ingresados, cosa que hasta hace escasos días solo se hacía con aquellos que estaban sin acompañamiento de familiares.

"Más allá de la pésima gestión de esta problemática, es penoso contemplar el descalabro de nuestra sanidad pública y cómo se recortan camas, intervenciones quirúrgicas y todo ello de manera sustancial. Si analizamos las causas, la respuesta evidente es que no hay personal suficiente, pero si no lo hay es porque no se contrata, o por que se reducen las horas de atención en el caso de los médicos. La causa que subyace en su dificultad económica no es tanto que hayan disminuido las partidas destinadas a sanidad, sino la manera que tienen de gestionar este presupuesto, dilapidándolo desde la Junta de Andalucía al no efectuar la subasta de medicamentos o invirtiendo cada vez más en privatización de servicios", exponen.

Estas cuestiones, reconocen, no solo afectan a San Carlos, "sino que es generalizado". La particularidad es que el hospital no cuente con una dirección propia "y una cartera de servicios adecuada para la atención integral de la población de referencia".

Marea Blanca anuncia que seguirán concentrándose y que para paliar los posibles efectos del calor y la dificultad actual de conseguir un simple botellín en San Carlos procederá en la concentración a su reparto. Además emplaza a las entidades vecinales y sindicatos que apoyan con su presencia esta reivindicación a hacer lo propio.