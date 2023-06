Marea Blanca se concentra contra el cierre de la cafetería de San Carlos y en demanda de "un hospital completo".

El cierre de la cafetería ha sido el detonante que ha desatado las protestas, pero las reivindicaciones van más allá para denunciar la falta de recursos, el cierre de camas y, sobre todo, la falta de iniciativa e interés por parte del SAS para hacer que San Carlos sea "un hospital de verdad" y no un simple "apéndice" o "anexo" del Puerta del Mar.

El colectivo Marea Blanca se ha concentrado este jueves a las puertas del centro sanitario isleño para denunciar todo eso, una protesta que ha dado inicio a un calendario de movilizaciones que prevé repetir cada semana hasta que se solvente la situación.

Exigen que urgentemente se solucione el acceso a la cafetería del hospital, que considera "un recurso básico" e invita a colectivos, entidades, asociaciones, personal y pacientes a que se unan a las reivindicaciones.

"Ayer nos contaban que una señora, tras acudir para una extracción de sangre, salió del hospital andando y al llegar a la Glorieta se desmayó. O que, un paciente diabético acudió para un ingreso programado contando con que desayunaría en la cafetería del hospital y se encontró con que estaba cerrada. Sabemos lo serio que es una bajada de azúcar", han subrayado en el manifiesto que han leído durante la concentración llevada a cabo, que han respaldado profesionales del centro y representantes vecinales.

En todo caso, puntualizan, el cierre de la cafetería no es sino "la punta del iceberg", un problema que ha dado la cara ahora, que afecta a usuarios, personal y pacientes y que para Marea Blanca ilustra a la perfección lo que pasa con el hospital de San Carlos.

"En otros países, no europeos, llamarían a San Carlos un hospital 'crudo'. Quiere esto decir que ofrece servicios, algunos desde la excelencia incluso, pero como un puzle donde no encajan las piezas. Son servicios aislados, se tiene pediatría, pero no se atienden urgencias pediátricas y lo mismo con respecto a la oftalmología", precisa el colectivo, que básicamente dependa que San Carlos sea eso, un hospital básico con todos los servicios para atender a la población de San Fernando.

El centro -sostienen- "es el pariente pobre" del Puerta del Mar, "que se tiene que conformar con lo que le dejen, con lo que no cabe en el hospital de Cádiz o con lo que conviene enviar aquí para liberar otros espacios allí".

Marea Blanca ha denunciado también el recorte de camas "que nunca antes se había producido en junio". Ahora -precisa la entidad- solo se disponen de 33 camas de hospitalización para medicina interna "cuando incluso durante los meses de julio y agosto la reducción no era inferior a 40". "Quiere esto decir que los pacientes, en su mayor parte reincidentes que acuden al servicio de Urgencias, muchas veces desde residencias de ancianos, se encuentran con que debido a la falta de camas deben ser desviados a otros hospitales", apunta.

La Junta defiende su apuesta por San Carlos

Desde la Delegación Territorial de la Consejería de Salud en Cádiz se ha replicado a las denuncias lanzadas por Marea Blanca y se ha asegurado que la comunidad andaluza "continúa su apuesta por el Hospital San Carlos de San Fernando, que este año, como ya se ha informado, contará con una Unidad de Neurorrehabilitación puntera en la provincia y culminará la sustitución de su tecnología de producción energética por otro sistema más sostenible con el objetivo de descarbonizar el centro y convertirlo en un hospital modelo en eficiencia energética en Andalucía".

A finales del pasado año, ha recordado en un comunicado, la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, visitó San Carlos reforzando la apuesta de su departamento por este centro, "que está experimentando una reconversión para transformarlo en uno de los hospitales más modernos de la comunidad; de hecho, con la apertura de la Unidad de Neurorrehabilitación y la conclusión de las intervenciones de eficiencia energética este año, sus instalaciones estarán reformadas al 98%".

Una de las últimas incorporaciones -prosigue- es el aulario de simulación avanzada, un recurso que promueve la formación de los profesionales sanitarios, personal en formación y alumnado de prácticas de los grados sanitarios, mediante la utilización de la simulación clínica en todas sus modalidades. La formación sanitaria basada en la simulación es un área de enseñanza que se encuentra en rápido crecimiento en el mundo ya que es una herramienta que permite mejorar la seguridad y la calidad del cuidado del paciente sin someterlo a situaciones de riesgo al utilizarla como plataforma de entrenamiento.

"San Carlos está experimentando un continuo avance desde el punto de vista técnico y de mejora para la asistencia a la población; desde el pasado año realiza la técnica del ganglio centinela para pacientes con cáncer de mama y ha incorporado recursos que ha permitido introducir nuevas técnicas, como el Hospital de Día Quirúrgico, que ha incrementado la complejidad de las intervenciones, como la reconstrucción mamaria de Cirugía Plástica, recambios de marcapasos y desfibriladores por Cirugía Cardiaca, colocación de neuroestimuladores por Neurocirugía o tratamiento de las varices con láser por Cirugía Vascular. Asimismo, la nueva Unidad de Oftalmología, que es referente también para los usuarios del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, también ha supuesto que se hayan incorporado todos los avances asociados a esta especialidad".

Desde la Junta se ha precisado además que la futura Unidad de Neurorrehabilitación acogerá a los pacientes lesionados medulares y/o con daño cerebral adquirido una vez han superado la fase aguda. "Esta unidad tiene como finalidad minimizar o restaurar la lesión neurológica, monitorizar la evolución, prevenir las complicaciones secundarias, preservar las estructuras y las funciones y conseguir alcanzar la máxima capacidad física y funcional posible en cada caso, facilitando la independencia y la reintegración al entorno familiar, social y escolar/laboral e incluso a las actividades de ocio y a las deportivas", explica.

Este espacio, adecuado y especializado, contará con todos los medios necesarios y que constará de dos partes. Una zona de hospitalización con 11 habitaciones individuales y espaciosas, para recibir acompañantes y cuidadores, muy luminosas y con baños adaptados para los pacientes que por su situación o características precisen continuar internados, y una Unidad de Día de Neurorrehabilitación, que tratará a todos aquellos pacientes con afectación neurológica tanto central como medular, que tienen afectados cualquiera de las áreas funcionales (comunicación, locomoción…) preferentemente para aquellos con afectación de más de un área funcional y de aceptable pronóstico de recuperación funcional. Estará dotado además de sala de tratamiento cognitivo, sala de logopedia, sala de fisioterapia y sala de terapia ocupacional.

Cafetería y máquinas expendedoras

De otro lado, la dirección gerencia del centro ha insistido en que trabaja, "pese a no ser un servicio esencial", para adoptar, en el menor plazo que permita la normativa vigente, las medidas necesarias para minimizar los inconvenientes a pacientes, familiares y profesionales de la decisión unilateral de la empresa concesionaria de la cafetería y las máquinas expendedoras de bebidas y comida (conocidas como máquinas de vending) de terminar con el servicio.

Para ello, dice, está llevando a cabo los trámites oportunos para la licitación de un expediente de contratación que tenga como finalidad el restablecimiento del servicio de cafeterías y máquinas vending a la menor brevedad posible, pero siempre con los plazos y garantías legales. Paralelamente, se trabaja para adelantar, siempre en el marco legal, la instalación de máquinas expendedoras de comida y bebida e, incluso, de fuentes de agua, donde usuarios, pacientes y profesionales puedan beber y rellenar botellas.