Anabel Rivera presenta su espectáculo 'La risa que se desangra' en la plaza de toros de San Fernando

Anabel Rivera se presenta este domingo 15 de agosto en la plaza de toros de San Fernando con su espectáculo La risa que se desangra, una propuesta en la que muestra sus dos pasiones, el flamenco y el Carnaval, "dos cantes que tengo dentro, en mi oído, por mis vivencias", dos cantes que expresa con "naturalidad", criada en ellos como se reconoce.

"Todo transcurre en una final del Falla, mientras una agrupación se viste y se prepara para ir al Teatro. Hay encuentros flamencos y carnavalescos, con situaciones fuera de lo normal", explica sobre la obra teatralizada que es fruto del deseo por volver a cantar, bailar e interpretar, y cuya creación nace del confinamiento.

"Al principio con todo parado, los primeros 15 días, fue duro, porque ves que tienes el año preparado, porque en marzo sabes cómo va a ser el verano, y no puede ser. Después nos lo tomamos como hay que seguir desde casa, hay que crear cosas", cuenta sobre cómo vivió el inicio de la pandemia en 2020.

Era el momento, admite, porque la paralización de la actividad, porque la obligatoriedad de quedarse en casa, le daba tiempo para plasmar esa idea que le rondaba la cabeza: volver a hacer lo que le gusta, "cantar, bailar, interpretar" pero en esta ocasión -después de la experiencia de Y pa' alcahuete, mi pañolón- "con las dos músicas con la que se ha criado, por las que tengo pasión". Artista que se mueve con muchos artistas -gira con Dorantes, el pianista; Marina Heredia o Eduardo Guerrero- pudo sentarse para crear esta nueva idea. Ella, pero también "David [Palomar] y mi hermano [Riki Rivera].

El resultado es un espectáculo en el que hay palos del flamenco como tanguillos, alegrías, malagueñas y seguiriyas; y coplas del Carnaval. "Hay coplas que calzan muy bien con palos del flamenco, pero no es fusión porque cada cosa va en su lugar. Un ejemplo es unas alegrías con letra de Paco Alba", aclara.

En esta aventura acompañan a Anabel Rivera este domingo en la plaza de toros Juan José Alba, guitarra, que es "de Chiclana, pero niñez y juventud con el flamenco las ha vivido en San Fernando en la peña Chato de La Isla"; Javier Katumba, "percusionista actualmente de la gira de Rafael"; y Jorge Bautista y David Gavira, de palmeros.

En la parte de Carnaval se suben al escenario Paco Catalán, Manuel Santander, Germán Rendón, Lali y Rafael Figuier. "La música carnavalera corre a cargo de la parte instrumental de la comparsa de Martínez Ares, con Chúa, Juan Gamaza y Kevin Ponce", detalla. Antonio Martín también participa. "Siempre intentamos que haya otros invitados", añade sin adelantar otras sorpresas.

La artista gaditana asegura que se siente muy a gusto con el espectáculo, con esa versatilidad que le permite mostrar, porque le permite seguir una tendencia habitual en su carrera de "no encasillarme". "Me gusta tocar diferentes formatos, espectáculos y artistas. Soy un poco loca en ese sentido, pero siempre sabiendo cuál es la raíz. No me gusta estar estancada", se describe.

La reactivación de la actividad cultural ha hecho posible que desde que arrancaran en mayo le haya ido "bastante bien", "con bolos retomados después de que fueran suspendidos el año pasado". Las dudas por el aumento de los contagios aparecieron pero afortunadamente la situación se ha mantenido.

"Cumplimos con todas las actuaciones, y se ha dado todo bien", comenta. Cree que es fruto de no haberse quedado de brazos cruzados, "llorando, pensando qué va a pasar o cuándo iba a parar". "Cuando se ha abierto la veda, hemos notado que estábamos ahí, que han contado con nosotros, ha habido llamadas, los contactos para las actuaciones. Si hubiéramos estado llorando no se hubiera dado, creo", insiste.