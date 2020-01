Adelante Andalucía anuncia que trasladará al Parlamento andaluz el problema del comedor de Camposoto

Adelante Andalucía llevará al Parlamento andaluz el conflicto laboral de los trabajadores del comedor del acuartelamiento de Camposoto, que se han quedado en la calle por la deuda que arrastra la empresa que tenía adjudicado el servicio de catering (Dulcinea) y que tampoco pueden cobrar las prestaciones por desempleo al constar que se ha procedido a su baja en la Seguridad Social, que no al despido al estar pendientes de subrogación.

El parlamentario andaluz José Ignacio García Sánchez ha acudido hoy a las puertas del acuartelamiento de Camposoto, donde a primeras horas de la mañana han vuelto a concentrarse los trabajadores para trasladar personalmente su apoyo al personal y conocer de primera mano el problema. "No se están respetando sus derechos laborales", ha afirmado el diputado por Cádiz al hacerse eco del conflicto laboral y anunciar que trasladará las reivindicaciones de la plantilla a la cámara autonómica. "Exigimos la readmisión de todos los trabajadores en sus puestos de trabajo y que se le paguen las nóminas que se les adeudan".

Desde Adelante Andalucía se ha apelado también a la responsabilidad del Ministerio de Defensa como administración pública a la hora de defender los derechos laborales de estos trabajadores, que llevan desde agosto sin cobrar y que ahora no pueden acceder a las prestaciones. "Defensa debe cumplir su parte de responsabilidad, no se entiende que en un centro de trabajo de una administración pública no se respeten los derechos laborales".