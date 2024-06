Xuso Jones habla por primera vez sobre su novio, con quien se ha casado en secreto

Xuso Jones, el popular cantante y presentador, ha sorprendido a todos al hablar por primera vez acerca de su reciente matrimonio, revelando detalles sobre su novio y la ceremonia íntima que llevaron a cabo. La noticia de su boda fue una sorpresa total, dado que el evento se mantuvo en secreto y solo trascendió después de haberse celebrado. Esta privacidad es coherente con la vida personal de Xuso, quien siempre ha mantenido sus asuntos personales alejados del foco mediático.

La boda, celebrada el 25 de mayo de 2024, fue uno de los momentos más felices en la vida del artista. Durante un evento en Warner Park Beach, Xuso Jones se mostró relajado y abierto al hablar del tema. A pesar de que la periodista parecía incómoda al preguntarle sobre su vida privada, él respondió con naturalidad y sentido del humor: "¡Que se pone roja ella! Me voy a poner rojo yo, que no estoy acostumbrado a que me preguntéis por esto", comentó, provocando risas entre los presentes.

Xuso compartió detalles de la boda, expresando su satisfacción y alegría: "Sí, me casé el 25 de mayo y fue, te lo juro, uno de los mejores días de mi vida. Me hubiese gustado que hubiese durado cuatro días, yo no sé cómo no lo hice así". Además, destacó la importancia de disfrutar del proceso de preparación, algo que tanto él como su pareja lograron sin problemas. "Eso es muy importante, porque la gente se pelea. Mis amigos me decían 'Oye, ¿lo tenéis todo controlado?' Y yo decía que iba todo de maravilla", relató.

El cantante también mencionó su luna de miel, bromeando sobre su bronceado reciente: "Vengo morenico, estoy hablando de más, de la luna de miel". Sin embargo, mostró un toque de frustración con la prensa por haber filtrado la noticia, lo que llevó a recibir numerosas llamadas preguntando por qué no habían sido invitados. "Era una cosa íntima para mí y para mi familia, y de repente me la habéis liado. ¡Ya me la habéis liado la prensa!", comentó con una sonrisa.

Finalmente, Xuso Jones dedicó unas palabras conmovedoras a su pareja, aunque mantuvo en secreto su identidad. Al ser preguntado si su pareja es el amor de su vida, respondió de manera contundente: "Por supuesto. Yo lo he dicho siempre. Me caso una vez y no me vuelvo a casar. Yo siempre he dicho que me quiero casar una vez y ya está. Es el amor de mi vida, por supuesto, y espero que dure para toda la vida".