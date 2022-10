Xuso Jones se queda encerrado en un bazar y lo retransmite por Instagram

Se acerca Halloween y Xuso Jones ha vivido su particular túnel del terror sin quererlo ni beberlo. El cantante murciano asistía a un bazar a última hora del día para hacer una compra de última hora. En medio del establecimiento, y como es habitual en él, Xuso se grabó paseando por los pasillos para dar algunos consejos a sus seguidores. En pleno story, las luces del establecimiento se apagaron, sorprendiendo al artista.

"Esto tiene que ser una broma. Estoy temblando y todo. ¡Qué cojones! ¡Que creo que me han dejado encerrado aquí dentro!", exclamaba con risa nerviosa Xuso Jones mientras merodeaba por el local. Al llegar a la puerta, se daba cuenta de que estaba completamente cerrada y con la persiana bajada, suponiendo el inicio de una aventura que no ha dudado en retransmitir a través de su perfil de Instagram.

xuso jones encerrado en un bazar chino es lo mejor que vas a ver en mucho tiempo pic.twitter.com/9j68N3ZjHU — silvia🦄 (@niallftpablo) October 27, 2022

"Me habéis dejado dentro de vuestras instalaciones pensando que no quedaban clientes. ¿Puede venir alguien a abrirme? Gracias", explicaba de manera divertida en los vídeos que iba publicando. Lo más divertido de todo es que la tienda estaba ambientada con motivo de la llegada de Halloween. Así pues, con todos los pasillos decorados y oscuros, Xuso estaba viviendo su particular túnel del terror.

"Mira este. Bocabajo y todo. ¡Chacho! ¡También se enciende! ¡Hostia, nene! ¡Qué miedo! ¡Acho, por favor!¡Sacadme de aquí! Esto no es ninguna broma. Voy a sentarme en los sacos de tierra a esperar a que alguien me abra", explicaba el cantante, grabando a los zombies y vampiros de juguete. Por suerte, un amigo suyo tenía el contacto de la dueña de la tienda, pudiéndola avisar a tiempo para que volviese a abrir.

Al abrir la puerta y encontrarse con Xuso, la propietaria le explicaba que la megafonía había sonado y que pensaba que ya no quedaba nadie, pidiéndole disculpas encarecidamente. "Que no pasa nada, porque me he echado unas risas. Me he puesto a gritar a todo el mundo y he ido a todos los lados. Estaba flipando aquí. Pensaba que estabais gastándome una broma", quitaba hierro al asunto el artista, que ha dejado el vídeo de su aventura guardado para disfrute de sus seguidores.