Querella por la obra de Pozos Dulces, en El Puerto: "La única responsable de que no haya parking es la propia Gyocivil"

El Puerto/Este próximo martes, 8 de abril, están citados en el Juzgado el exalcalde portuense David de la Encina y los exconsejeros de Impulsa Aparca Francisco Lara y Silvia Valera, junto a otros representantes de Impulsa El Puerto, Impulsa Aparca y GED Capital entre los años 2015 y 2019, la etapa de gobierno del PSOE con el tripartito, primero, y después junto a Izquierda Unida.

En esta querella presentada por Gyocivil en 2022 se acusa a los socialistas de haber boicoteado el aparcamiento desde un principio, haciendo inviable su contrucción, pero aunque es de sobra conocida la oposición inicial del PSOE al proyecto, no es menos cierto que bajo la gestion de David de la Encina fue cuando se concedió la licencia de obras y se construyó lo que en estos momentos se encuentra tapado bajo tierra. David de la Encina se dio de baja como militante del PSOE justo después de la presentación de esta querella, para no perjudicar a la formación.

Una de las personas citadas a declarar este martes, el exconsejero de Impulsa Aparca Francisco Lara, ha adelantado algunas de las cuestiones que saldrán a relucir en estas declaraciones, recordando que “la historia del aparcamiento de Pozos Dulces es un relato continuado de incumplimientos. No se empezó cuando decía el contrato, ni siquiera empezó antes de la fecha tope para la finalización que decía el contrato. No se terminó y en más de una ocasión la empresa Gyocivil no cumplió en plazo las instrucciones de la dirección de obra. La maquinaria pesada tardó en llegar y posteriormente se sacó de la obra y tardó semanas en volver. Cambiaron al jefe de obra en varias ocasiones y en algún periodo ni siquiera había. En 2019 Gyocivil paró la obra sin causa alguna, puede que fuera porque se encareciera la misma, que tenía precio cerrado, y no querían asumir las consecuencias, quizás intentando conseguir una subida del precio, que no se les concedió”. Para Francisco Lara “la única responsable de que la obra no esté terminada es la propia Gyocivil”.

En cuanto al contexto que rodeó el proyecto de los aparcamientos, Lara recuerda que “el Ayuntamiento decidió en un principio hacer dos parkings. Lo normal hubiera sido sacarlos a concurso para una concesión, así, la obra la financia completamente, a su riesgo y ventura, el concesionario, y el Ayuntamiento recibe un canon durante 50 o 60 años y al finalizar el plazo se entrega el aparcamiento al Ayuntamiento”. Frente a esa normalidad, el Ayuntamiento del Partido Popular, siendo alcalde Enrique Moresco, “planeó una operación un tanto rara, pues ni iba a recuperar los terrenos, ni iba a cobrar ningún canon, sino que le cedía los terrenos a una empresa municipal, Impulsa El Puerto, que hizo una sociedad mixta con un fondo de inversión, Impulsa Aparca, que con financiación europea quería hacer dos aparcamientos a un kilómetro de distancia en un solo contrato, y en el que cualquier gasto extra, por ejemplo la renovación de la licencia de obras, debía pagarlo la sociedad municipal. Y lo peor es que desde un principio se preveía que al final la empresa municipal tendría que vender su participación”. En este contexto, Lara argumenta que no se pudo cumplir el plazo para entrar en la financiación del aparcamiento de la Plaza de Toros y se acordó que el proyecto continuara solo con el de Pozos Dulces.

“En 2016, en cumplimiento de la legalidad, se concedió la licencia para el parking de Pozos Dulces, empezando su ejecución hasta que en 2019 Gyocivil decidió ralentizar al máximo la obra hasta pararla. Posteriormente siguió sin concluirse y el Ayuntamiento del PP, ya con Germán Beardo como alcalde, decidió declarar la caducidad de la licencia”. La concesión de la licencia de obras en 2016 le pasó factura al gobierno municipal encabezado por el PSOE, ya que supuso la ruptura del tripartito.

Francisco Lara recuerda que “tras la paralización definitiva del proyecto por el Ayuntamiento del PP, antes de las elecciones de 2023, en septiembre de 2022 Gyocivil presentó una querella, absolutamente infundada, contra Impulsa El Puerto, GED Capital, Impulsa Aparca y los miembros del Consejo de Administración de Impulsa Aparca del periodo entre 2015 y 2019, precisamente el periodo en que se realizaron las obras. Dos meses después de la querella Apemsa, presidida por Germán Beardo, quien como alcalde había declarado la caducidad de la licencia de Pozos Dulces, concede la obra del tanque de tormentas por un importe superior al del aparcamiento de Pozos Dulces a Gyocivil, la misma empresa que no fue capaz de cumplir su contrato de los aparcamientos ni de acabar una obra. Con esos antecedentes cualquiera podría prever lo que está pasando. Las noticias que tenemos son que la misma empresa ya ha incumplido por dos veces el plazo de finalización en el tanque de tormentas, sin penalizaciones, y les han ampliado el plazo hasta final de año, ampliando también el precio del contrato, que pagaremos todos los usuarios de la empresa municipal del agua”, concluye Lara.

Por otro lado, está pendiente también la demanda millonaria que puso la promotora contra el Ayuntamiento e Impulsa El Puerto, por el carpetazo a la obra.