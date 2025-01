La maldición de Gyocivil en El Puerto

No todos los días se adjudican obras millonarias en El Puerto, pero dos de las más importantes que se han otorgado en la última década en la ciudad han sido para Gyocivil, una empresa madrileña que desde aproximadamente 2010 comenzó a hacerse en la provincia con importantes proyectos.

El nombre de Gyocivil comenzó a sonar con más fuerza en El Puerto en 2014, cuando resultó la adjudicataria del proyecto de los dos aparcamientos subterráneos que se iban a ejecutar en la ciudad, el de Pozos Dulces y el de la Plaza de Toros, con un presupuesto de 18 millones de euros y que finalmente, tras una larga travesía, se quedó tan sólo en un aparcamiento, el de Pozos Dulces, un proyecto que nunca se llegó a terminar después de ocho años de obras.

Aquella adjudicación incluso motivó una comisión informativa especial en el Ayuntamiento portuense por las supuestas presiones que habría recibido un ingeniero de Impulsa, por parte del entonces gerente de la empresa municipal, Cayetano Gómez, para favorecer la adjudicación a Gyocivil.

Aquella investigación finalmente quedó en nada y luego llegaría la concesión de la licencia de obras, siendo alcalde el socialista David de la Encina, produciéndose por este motivo la ruptura del tripartito con el cese de los concejales de Levantemos.Tras el comienzo de las obras, que se quedaron en la fase de colocación de pivotes y en la ejecución de las entradas del aparcamiento, una serie de problemas técnicos y económicos culminaron con la paralización de los trabajos, dejando una de las principales entradas a la ciudad empantanada durante años.

Una imagen de archivo de la zona de Pozos Dulces con las obras paradas, antes de reurbanizarse la zona. / Julio González

Ahora el nombre de Gyocivil vuelve a sonar, y no para bien, a causa de la problemática obra del tanque de tormentas que se ejecuta en La Puntilla, la obra más ambiciosa de las que ha ejecutado la empresa de aguas, Apemsa, hasta la fecha, y que ya debería haber terminado el pasado mes de mayo.

La complejidad de los trabajos por su proximidad al río y la delicada zona en la que se ejecuta la obra, con viviendas antiguas a lo largo de toda la avenida de la Bajamar, se está convirtiendo en un suplicio para los vecinos de la zona y ha sido necesario redactar un modificado del proyecto. La obra se adjudicó a Gyocivil por un importe de 13,3 millones de euros pero en el último pleno el alcalde, Germán Beardo, hablaba ya de 16 millones.

El gerente de Apemsa, Juan Ángel Poyatos, explica que “el modificado del proyecto está redactado y en fase de audiencia al contratista, que tiene el derecho a aportar sus consideraciones. Nuestra intención es cerrar ese proceso en breve”. También añade que “en cualquier caso, la obra sigue avanzando y ya queda poco para terminar la instalación del marco en la avenida de la Bajamar. Como se puede comprobar, la zona con trabajo de excavación esta muy localizada, mientras que en el resto de la calle se trabaja en las superficies”. Finalmente, explica que “estamos satisfechos con el acabado con el que van a quedar las aceras, mucho más amplias y de materiales de mayor calidad, conforme al diseño del Ayuntamiento”.

La avenida de la Bajamar está siendo la más afectada por las obras del tanque. / Jesús Marín

Los vecinos de la zona afectada por las obras, sin embargo, no están contentos y no le ven el final a una obra que desde el primer momento ha dado numerosos problemas, con la aparición de grietas en algunas viviendas y numerosas molestias que incluso están afectando psicológicamente a los residentes de la zona, que no saben para cuándo se prevé la conclusión de los trabajos.

Ante estas complicaciones, ha sido inevitable que se hagan comparaciones entre ambas actuaciones, unidas por el nexo de que las ejecuta la misma empresa. Y es que incluso desde algunos grupos de la oposición no tienen dudas, aunque tampoco pruebas, de que la elección de Gyocivil para la obra del tanque de tormentas tiene mucho que ver con el fracaso de Pozos Dulces y las reclamaciones que la empresa ha llevado a los tribunales para resarcirse del abandono del proyecto.

Desde la empresa Gyocivil niegan rotundamente que la obra del tanque de tormentas tenga ninguna relación, ni directa ni indirecta, con el proyecto de construcción del parking de Pozos Dulces, y con relación a la construcción de dicho parking recuerdan que “Gyocivil se vio en la obligación de solicitar amparo judicial ante el grave incumplimiento de las obligaciones de la promotora de la obra, Impulsa Aparca. Consecuencia de estas acciones judiciales, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de El Puerto de Santa María dictó sentencia, ya firme, favorable a los intereses de Gyocivil, por la que condenó a Impulsa Aparca al pago de la cantidad integramente solicitada, más intereses y costas. Si bien dicha sentencia es firme e Impulsa Aparca tiene la obligación legal de afrontar su pago, a día hoy no lo ha hecho, motivo por el cual Gyocivil se ha visto nuevamente en la obligación de interponer una demanda ejecutiva el pasado mes de octubre, que está tramitándose, a fin de poder cobrar el importe objeto de condena que le resarza de los daños y perjuicios sufridos en la ejecución de aquella obra”.

Una imagen actual de la calle Pozos Dulces, tras darse carpetazo al parking. / D.C.

Por otro lado, la constructora se querelló también contra los miembros del Consejo de Administración de Impulsa Aparca de la etapa de De la Encina acusándoles de haber puesto trabas a la obra, aunque estos de momento no han llegado a declarar por este asunto.

Hay que recordar también que tras la decisión del actual equipo de gobierno de dejar sin terminar el aparcamientos subterráneo hay pendiente otro procedimiento judicial, en este caso de las empresas AC Jessica Andalucía FCR y GED Jessica Andalucía SAU, coparticipes en la empresa Impulsa Aparca SL, mediante la que reclaman al Ayuntamiento 16,6 millones de euros en concepto de daños y perjuicios.

De momento, todo sigue su curso y solo cabe cruzar los dedos para que la obra del tanque de tormentas se enderece y no sea finalmente un nuevo Pozos Dulces.