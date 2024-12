Eva González respondió a los medios acerca de la posibilidad de que existiera una relación amorosa entre su ex Iker Casillas y su amiga María José Suárez. La sevillana no esquivó la pregunta pero no quiso responder nada al respecto "si no hablo de mi vida, cómo voy a hablar de la de los demás". Los periodistas le preguntaron si se sorprendería al verlos juntos "a mí ya pocas cosas en la vida me pueden sorprender", respondía la modelo y presentadora de televisión. Confesaba que de momento no está buscando el amor y si llega será más que bienvenido pero que se encuentra llena de amor cubierto por todas las personas de su entorno.