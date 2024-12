Las astronómica multa que tiene que pagar Manuel Carrasco por el concierto en el Bernabéu

Manuel Carrasco visitó la noche del miércoles La Revuelta y en una entrevista divertida y bastante distendida tuvo un momento en el que el cantante quiso mostrar a David Broncano, Grison y Ricardo Castella las multas que ha recibido tras celebrar el concierto en el estadio Santiago Bernabéu que tuvo lugar el 29 de junio de 2024. Han sido tres las amonestaciones recibidas por ese concierto y el motivo de la sanción es "por superar los niveles de ruido permitidos en el Santiago Bernabéu", un hecho insólito en la carrera de Carrasco como él mismo ha reconocido en el programa de TVE.

La cifra total a pagar asciende a 399.000 euros y es que cada una de las multas tiene un coste diferente. La primera es de 144.000 euros, la segunda de 126.000 y la tercera de 129.000. Con estos datos, Manuel Carrasco se convierte en el cantante con la multa más alta de todos los que han pasado por el escenario del estadio del Real Madrid. Hasta el momento, la cantante que tenía el récord era Taylor Swift, que tuvo que abonar 288.000 euros en dos multas por este mismo motivo. Otros cantantes también han tenido que desembolsar una gran suma de dinero después de celebrar su concierto como el argentino Duki que tuvo que pagar cerca de 300.000 euros después de realizar la prueba de sonido y el propio concierto.

Manuel Carrasco abordaba la situación con una sonrisa y afirmaba que iban a recurrir las multas porque a lo largo de su dilatada carrera ha hecho muchos conciertos y nunca había tenido ningún problema con respecto al sonido y mucho menos había recibido una multa por ello. Broncano bromeaba y le preguntaba si tendrían un 50% de descuento si la pagaban en un plazo determinado, a lo que el onubense respondía que sí él le podría ayudar a pagar la sanción, haciendo mención a que ahora está en la televisión pública y su sueldo sale de todos los españoles. Rememoraba el artista el momento de Lola Flores que cuando tuvo problemas con Hacienda dijo eso de "Si una peseta me diera cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla, quizás saldría de la deuda".

Los conciertos que se han celebrado en el estadio del Real Madrid están trayendo cola, incluso los que están por celebrarse porque hasta que no se terminen las obras para insonorizar bien el Bernabéu no se puede garantizar que se pueda realizar otro concierto ahí, para no molestar a los vecinos que viven en los aledaños. Este es el caso de la cantante Lola Índigo, que anunció la fecha para el 14 de junio en el estadio y poco después salió un comunicado del club, afirmando que hasta que no terminasen las obras no se podían comprometer a hacer ningún concierto en el recinto. Una incertidumbre que ha hecho que otros artistas hayan optado por una alternativa, como el caso de Dellafuente que ha trasladado su concierto al estadio del Atlético de Madrid.