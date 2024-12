Lola Índigo habla en 'La Revuelta' de la polémica por la fecha de su concierto en el Bernabéu

Lola Índigo es una de las cantantes actuales que más público atrae a sus conciertos y es que la de Granada no ha parado de cosechar éxitos tras su salida de la academia de Operación Triunfo. Este próximo 2025, la joven había publicado varias fechas de conciertos en España pero todo esto se ha enrredado cuando ha anunciado la fecha del concierto que tendrá lugar en el estadio Santiago Bernabéu. Serán tres los conciertos emblemáticos: La Cartuja de Sevilla, el RCDE Stadium en Barcelona y el Santiago Bernabéu.

El día que Lola índigo había anunciado que sería el concierto en el estadio del Real Madrid es el 14 de junio de 2025, la granadina subió un vídeo a redes sociales con esa información y poco después el equipo de fútbol emitió un comunicado desmintiendo esa fecha.

"Tenemos una fecha, que es el 14 de junio. Nos habían dicho una fecha, no nos la vamos a inventar. Estamos trabajando todos con una convivencia guay para hacer esto sin molestar a los vecinos. Si hay algún vecino que quiera venir a un concierto, yo les invito gratis a lo que quieran venir", afirmó Lola Índigo en La Revuelta.

Poco después del vídeo en redes donde se anunciaba la fecha prevista, Real Madrid emitía un comunicado. "El Real Madrid C. F., ante el anuncio efectuado en el día de hoy por la cantante Lola Índigo, confirmando que la nueva fecha de su concierto en el estadio Santiago Bernabéu tendrá lugar el próximo 14 de junio de 2025, comunica: 1. Que, en el momento actual, el club no está en disposición de asegurar ninguna fecha para la celebración de conciertos en el estadio Santiago Bernabéu, hasta que no se realicen las pertinentes pruebas que permitan garantizar que los promotores de los conciertos estarán en condiciones de cumplir con la normativa, una vez implementadas las medidas puestas en marcha en coordinación con las administraciones públicas. 2. Queremos reiterar que el Real Madrid trabaja activamente, junto a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid, por la sostenibilidad y la convivencia, de manera que las actividades del estadio Santiago Bernabéu se desarrollen con pleno respeto, no sólo a la legalidad, sino también al entorno y al vecindario."

La cantante mostraba su sorpresa ante el comunicado del equipo de fútbol pero aún así confía en que las obras necesarias para que la insonorización del estadio puedan estar finalizadas para esa fecha. El 14 de junio se espera que sea el concierto aunque existe la posibilidad de que tengan que volver a cambiar la fecha si no se han terminado los arreglos pertinentes. Lola Índigo quiso invitar a los vecinos cercanos al Bernabéu aunque confesó que para ese momento espera que no tengan que sufrir los efectos de los conciertos que allí se realicen porque las obras deberían haber acabado y la insonorización debería ser perfecta.

Como colofón a la entrevista de Lola Índigo con David Broncano, la cantante le pidió el favor de que invitasen a los alumnos del colegio donde trabaja una amiga suya como actividad de fin de curso. La artista es muy amiga de sus amigos y lo volvió a demostrar en La Revuelta pidiéndole ese gran favor a Broncano, el presentador tomó el guante y negoció esa invitación de los alumnos de su amiga para que el público presente en el teatro ese día pudiera acudir al concierto de la cantante en el Bernabéu el próximo 14 de junio.