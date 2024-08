Lola Indigo sorprende sacando a Estopa en su concierto de Concert Music Festival en Chiclana

Lola Indigo estuvo este jueves en Concert Music Festival con un concierto que fue una auténtica fiesta. La artista granadina con La gira El Dragón superó todas las expectativas, sumergiendo al público en una experiencia deslumbrante y también llena de sorpresas.

Y es que además de estrenar su sencillo Pesadillas y entregarse con cada uno de sus temas, la cantante y bailarina compartió momentos en el escenario con El Canijo de Jerez, con quien cantó Plastilina y la coplilla El Aire de la Calle, un legado de Los Delinqüentes. "Esta canción va dedicada a mi compadre Miguel, que brilla intensamente entre las estrellas," exclamó El Canijo, antes de incitar al público de Chiclana a hacer retumbar el escenario de Concert Music Festival hasta el cielo.

También estuvo Sara de Las Chuches hizo su entrada para presentar El Pantalón y cuando no se esperaban más sorpresas entró en el escenario Estopa, con el que intepretó Tu Calorro.

El dúo catalán estará este viernes en el mismo escenario, una cita para el que están todas las entradas vendidas desde hace tiempo. Los hermanos David y José Muñoz, llegarán al escenario de Sancti Petri rodeados de la máxima expectación con su gira de 25 aniversario.