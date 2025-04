Anabel Pantoja y David Rodríguez más unidos y enamorados que nunca en Andalucía

Anabel Pantoja compartía con sus seguidores en Instagram su último viaje a Sevilla donde ha podido estar con sus amigos de siempre y su familia. La influencer necesita sentirse arropada y en Canarias no tiene el mismo apoyo en su ciudad natal, de manera que no ha dudado en volver a la capital hispalense por un tiempo.

En este último viaje, se habló de la fuerte discusión que tuvieron Anabel y David Rodríguez en el aeropuerto de la isla antes de que partiera la sevillana. Este desencuentro entre la pareja hacía sospechar que su relación no se encontraba en un buen momento después de estar viviendo meses complicados debido tanto al ingreso de su hija Alma en el hospital como a la posterior investigación judicial que se está llevando a cabo por un supuesto delito de maltrato infantil.

La sobrina de Isabel Pantoja se trasladó a Sevilla a casa de su madre, Merchi y desde entonces ha estado subiendo a sus redes sociales algunos de los planes que ha estado haciendo durante estos días. David Rodríguez se quedó en Canarias solo, pero días más tarde se desplazó a Córdoba para atender sus compromisos profesionales como fisioterapeuta, en esta ocasión el viaje lo realizó con Anabel y su hija Alma.

La familia ha estado reunida en la ciudad natal de David y han pasado unos días estupendos, así lo asegura Anabel en su Instagram, rodeados de amigos y familiares. "Los que me aguantan, los que me levantan, los que me regañan, los que me arropan, los que me apoyan, los que siempre están ahí, para lo bueno y malo, pero para sumar momentos que de eso se trata esto, VIVIR y SUMAR. SEVILLA + CÓRDOBA = MI MEDICINA", escribía la prima de Kiko Rivera en sus redes junto a un carrusel de fotografías que dan buena cuenta del paso de la pareja por las dos ciudades andaluzas.

Anabel ha dejado claro que no tiene pensado quedarse sola en Canarias cuidando a la pequeña Alma mientras David acude a trabajar a Córdoba, la influencer parece haber tomado la decisión de aprovechar esta circunstancia y volver a su tierra natal donde puede disfrutar de grandes planes con sus amigos, además está su madre, Merchi, que es un apoyo incondicional para Anabel.

Durante la estancia de la pareja en Córdoba, la pareja fue captada por Europa Press mientras volvían del trabajo de David Rodríguez y aunque la actitud de Anabel evidenciaba que no estaba cómoda con la situación contestó con ironía a las preguntas de cómo estaba su relación. "Estamos separados. Estamos divorciados ya, lo que pasa es que me gusta Córdoba", sentenciaba con una sonrisa.

La sobrina de Isabel Pantoja no quiso hacer más declaraciones, tan solo dijo que "está todo muy bien" y pidió que les dejasen tranquilos "porque estamos paseando". La sevillana no hizo declaraciones acerca de los rumores que dicen que la relación entre su madre Merchi y David Rodríguez no se hablen.