Tamara Falcó se reconcilia con Íñigo Onieva: los detalles que apuntan a que vuelven a estar juntos

Tras la tormenta siempre llega la calma. Tamara Falcó se encuentra intentando dar sentido a su mosaico amoroso. Desde que dejara a Íñigo Onieva por una infidelidad y se enrollara con el que iba a ser el padrino de sus hijos, el amigo íntimo de Íñigo, Hugo Arévalo, la Marquesa de Griñón ha vivido una montaña rusa en el terreno emocional.

Ahora, El programa de Ana Rosa ha desvelado nuevos detalles de la relación de Tamara con su expareja. Al parecer, el empresario madrileño está logrando un acercamiento de Falcó, que habría querido pasar página y volver a intentarlo. Todo apunta a que Íñigo y Tamara están preparándose para escribir una nueva página de su historia de amor: la de la reconciliación.

El periodista Antonio Rossi ha sido el protagonista de esta esperada noticia. Según sus informaciones, Onieva y Falcó estarían más cerca que nunca de volver a estar juntos. Al parecer, ambos hablan todos los días por teléfono y su entorno más cercano "da por hecho" que pronto volverán a ser pareja. Al parecer, la traición con Hugo Arévalo habría sido la espinita clavada que Falcó necesitaba quitarse para estar de igual a igual con Íñigo.

"El otro día hablé con Íñigo, no quiso pronunciarse al respecto de todo esto, que se iba a mantener en esa línea", ha explicado por su parte Marisa Martín-Blázquez. "La actitud que le noté hablando no fue ni mucho menos la de otras veces, estaba mucho más contento, mucho más empoderado y por lo que me dicen 'se está dejando querer'", ha añadido la periodista.

Una versión que coincide con la versión de Leticia Requejo, que asegura que "cuando Íñigo y Tamara dejaron la relación, una de las primeras cosas que hizo Onieva fue bloquear a su ex en sus redes sociales... Pues bien, Íñigo Onieva ya ha desbloqueado a Tamara en sus redes". Un dato sin duda revelador en este punto de la relación entre la marquesa y el madrileño.