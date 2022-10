Íñigo Onieva reaparece y pide perdón a Tamara Falcó: "Me tiene destrozado haberle engañado"

Tarde o temprano iba a suceder: Íñigo Onieva ha reaparecido públicamente y ha dedicado unos minutos a hablar ante los medios de comunicación. Tras la dolorosa y mediática ruptura con Tamara Falcó, el causante de la separación ha querido volver a pedir perdón en público a la marquesa. El empresario madrileño ha reaparecido junto a su familia, mostrando una imagen de unión de lo más creíble. “Aprovecho para pedirle perdón a Tamara. Lo haré cuantas veces haga falta. Me tiene destrozado el haberle hecho daño y haberle engañado. Si ya es dura una ruptura, con esta repercusión mediática lo es más”, ha objetado Onieva, con el rostro claramente desencajado.

“Quiero pedir respeto para mi familia, para mi madre, hermana, mis hermanos... Me han mostrado su apoyo incondicional en este momento tan difícil”, ha asegurado Íñigo tras besuquear y abrazar a sus seres queridos a la salida de un local. "Siento que estén pagando las consecuencias sobre lo que ocurrió y que sufran este acoso día sí, día también. No se lo merecen. Solo quiero vivir mi vida con normalidad”, ha detallado, añadiendo una petición: “Ruego encarecidamente respeto hacia mi persona, mi trabajo y mi familia”.

“No tengo nada que celebrar, no he ido de fiesta. Solo quiero volver a mis compromisos profesionales, estar con mi familia, mis amigos íntimos que, sin el apoyo de ellos, no hubiera podido manejar esta situación tan complicada de una manera tan llevadera. Solo quiero que esto acabe lo antes posible. No somos ni villanos ni héroes, solo personas que cometen errores”, ha culminado Íñigo, no dando cabida a preguntas de los periodistas allí presentes.

Unas semanas complicadas

Íñigo Onieva ha pasado semanas de lo más complicadas. El empresario invirtió parte de su tiempo en una exhaustiva investigación para cazar al "traidor" que difundió el vídeo. "Está haciendo preguntas" a su entorno, aseguraron por entonces fuentes de El Español, afirmando que el empresario está convencido de que ha sido un amigo suyo el que le ha traicionado.

Cabe destacar que en ningún momento Íñigo sospechó del entorno de Tamara Falcó. Tal y como se ha publicado, Onieva está muy deprimido y aparentemente arrepentido por todo lo que ha pasado. En cuanto al anillo de compromiso, Tamara lo dejó en la casa común antes de marcharse. Onieva no quiere tomar ninguna decisión y lo ha dejado donde estaba. Su intención es dejar pasar el tiempo para intentar recuperar la confianza de la marquesa.