Tamara Falcó ha pillado a Iñigo Onieva besándose con otra: la boda, en peligro

No han pasado ni veinticuatro horas desde que Tamara Falcó anunciase que se casaba con Íñigo Onieva. Ahora, la boda más esperada de España podría estar en jaque. El peor temor de la marquesa podría haberse hecho realidad, pues se ha filtrado un vídeo de lo más comprometido protagonizado por su pareja. En las imágenes, Íñigo Onieva besa a otra mujer, todo ello durante el Festival Burning Man, celebrado hace unas pocas semanas.

Estas imágenes, que no dejan lugar a dudas, podrían ser del año 2019. Pese a que no hemos podido contrastar esta información, se ha confirmado que Onieva es asistente asiduo a este festival, que se celebra en la ciudad de Nevada. Además, al parecer cada año lo hace portando el mismo estilismo: una camiseta básica y un collar del mismo tono.

Fuentes cercanas a la pareja aseguran que Tamara Falcó desconocía la existencia de este vídeo y esta noticia se ha convertido en un jarro de agua fría. Que estas imágenes salgan ahora precipitan aún más la relación de la hija de Isabel Preysler e Íñigo, que hasta hoy parecía perfecta, pues estaban dispuestos a darse el 'Sí, quiero' en el altar.

Tal y como ha señalado Iván García en Ya es mediodía, Tamara ha recibido el vídeo esta mañana y una foto que confirma que Íñigo Onieva es el chico que aparece en las imágenes. Al parecer, las imágenes corresponden con el festival de este año, lejos de las excusas que ponía el entorno del novio. Ante lo presenciado, entre los planes de Falcó estaría el de replantearse el enlace nupcial, algo sobre lo que todavía no ha tomado ninguna decisión. El programa de Telecinco asegura que la marquesa de Griñón está destrozada, pero que parece que está dispuesta a seguir adelante pese a todo.

Así anunció Tamara que se casaba

"Antes de conocerte, Íñigo, me sentía completa y contenta, pero fue cruzarnos y que mi vida diera un giro a mejor, totalmente inesperado", ha escrito Falcó en su perfil de Instagram. "¡Qué locura! Pero como diría una sabia mujer: es una locura de Amor. Y como también dice San Pablo, en su carta a los Corintios: al final, en la vida lo único que importa es el Amor. Y escribo AMOR en mayúsculas porque se lo merece y esa felicidad que describo, es el resultado de ese respeto, cariño y admiración que tenemos el uno por el otro y que hemos compartido en estos dos años de noviazgo", ha detallado la marquesa.

"Atrás dejo la perfección mundana por una que para mí tiene mucho más valor: el Amor. Una unión que esperamos bendiga Dios con su luz y que aunque no esté exenta de cruz, está construida sobre la confianza y el afecto que profesamos el uno por el otro", ha continuado, en un texto de lo m´s emocionante. "Gracias, por proponerme ser tu compañera de por vida. Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás. Te quiero", ha culminado.