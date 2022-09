Íñigo Onieva ha estallado: así busca al "amigo traidor" que difundió el vídeo

Íñigo Onieva está desolado y enfurecido a partes iguales. El ya exnovio de Tamara Falcó no estaba preparado para la rápida ruptura, dinamitada por el vídeo filtrado en el que aparece besándose con otra mujer. "Es imposible que vuelva con Íñigo Onieva", espetó Tamara Falcó en su reaparición pública, haciendo añicos la esperanza del empresario madrileño.

El pasado viernes, la relación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva vivió el inicio de su fin. El propietario de un reconocido club nocturno confesó a la marquesa que, efectivamente, el vídeo era real y se había grabado hacía un par de semanas. Fue en ese preciso momento cuando Tamara abandonó la vivienda compartida con sus perros para trasladarse a casa de su madre, donde sigue viviendo en estos momentos.

Por su parte, Íñigo se encuentra en casa de su madre, lo que considera ahora mismo un refugio. En estos momentos, y tal y como señala El Español, Onieva estaría haciendo una exhaustiva investigación para cazar al "traidor" que ha difundido el vídeo. "Está haciendo preguntas" a su entorno, aseguran fuentes del citado medio, afirmando que el empresario está convencido que ha sido un amigo suyo, el que le ha traicionado.

Cabe destacar que en ningún momento Íñigo ha sospechado del entorno de Tamara Falcó. Tal y como se ha publicado, Onieva está muy deprimido y aparentemente arrepentido por todo lo que ha pasado. En cuanto al anillo de compromiso, Tamara lo dejó en la casa común antes de marcharse. Onieva no quiere tomar ninguna decisión y lo ha dejado donde estaba. Su intención es dejar pasar el tiempo para intentar recuperar la confianza de la marquesa.

Íñigo no se atreve a salir de casa. Le da miedo enfrentarse a los medios de comunicación. "Se siente horrible y no quiere salir de casa porque no sabe cómo reaccionará la gente", aseguran fuentes al citado medio. Pese a estar pasando por uno de sus peores momentos, está arropado por sus familiares, apoyándose en su madre, su hermano Jaime y su hermana Alejandra.