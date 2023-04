Tamara Falcó hace un feo a la familia de Íñigo Onieva que podría enfrentarles

Tamara Falcó, la conocida socialité y empresaria española, ha desvelado en El Hormiguero los detalles de su fiesta de pedida de mano, que tendrá lugar este mismo sábado 22 de abril. La celebración será una de las últimas como soltera para Falcó, quien contraerá matrimonio próximamente con su prometido, Íñigo Onieva.

Según ha explicado la propia Falcó en el programa, la fiesta de pedida será un evento en el que se conocerán las familias de ambos contrayentes. Asistirán unas 25 personas, entre ellas algunos de los testigos de la boda. La cena será el plato fuerte de la celebración, en la que se intercambiarán regalos entre ambas familias. Según la tradición, la familia del novio regala una joya a la novia, pero Tamara ha asegurado que ella no la quiere, unas palabras que podrían considerarse un feo. "Estoy muy contenta con mi joya, no hace falta que me regalen nada. A mí lo que me apetece es que se conozcan las familias", ha asegurado.

La empresaria también ha destacado que en su familia son muy dados a los discursos, por lo que es probable que durante la fiesta de pedida también haya algunos. "No sé si por la de ellos, pero por la nuestra les va a caer. Y prepararos para la boda. Es que nos encanta un micro. Mi hermano lo hace muy bien, mi hermana Xandra también...", ha asegurado entre risas.

Tamara Falcó es hija del fallecido Carlos Falcó, marqués de Griñón, y de la famosa Isabel Preysler. Además de ser empresaria y diseñadora, es conocida por su papel en programas de televisión y por su presencia en la prensa del corazón. Íñigo Onieva, por su parte, es un joven empresario y abogado que trabaja en el sector de la noche.

La pareja ha mantenido su relación alejada de los medios de comunicación en las últimas semanas, intentando que nada más pueda retrasar la boda. Suficiente tuvo Falcó con descubrir la infidelidad de su prometido a través de Sálvame. En cuanto a la pedida de mano y la posterior boda, serán eventos muy esperados por sus seguidores, quienes seguro estarán muy atentos a los detalles que vayan surgiendo.