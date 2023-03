Tamara Falcó habla de Íñigo Onieva en 'Masterchef' y sube el pan: el enfado de Jordi Cruz lo dice todo

El estreno de la nueva temporada de Masterchef en TVE ha sido muy esperado por los seguidores del programa, que no han podido resistirse a conocer las sorpresas que el equipo del talent culinario había preparado para esta edición. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que la marquesa Tamara Falcó fuera una de las protagonistas de la noche.

La hija de Isabel Preysler acudió al plató de Masterchef para hablar de su reconciliación con Íñigo Onieva, con quien había mantenido una relación intermitente durante los últimos meses. Tamara explicó que, después de una serie de desencuentros, ella e Íñigo habían decidido darse una nueva oportunidad y que estaban muy ilusionados con este nuevo comienzo.

Sin embargo, no todo el mundo parecía estar contento con la noticia de la reconciliación de Tamara. Jordi Cruz, uno de los miembros del jurado del programa, había mantenido una relación cercana con la marquesa durante su paso por la versión celebrity de Masterchef. Es por ello que aprovechó la situación para jactarse del tema. "Estoy intentando mantenerme al margen de todo esto. No sé qué decirle a Tamara", aseguraba divertido, a lo que Falcó explicaba "Bueno, he vuelto con Íñigo y a Jordi no le gusta".

"Nunca me gustó", contestó tajantemente, causando las carcajadas de todo el jurado. "Y lo dice tan pancho", le recriminó también entre risas la Marquesa. En cuanto a su reconciliación con Onieva, Tamara aseguró que había sido "un aprendizaje. Yo he rezado mucho, él también". Unas palabras que provocaban todavía más al jurado más duro de las cocinas de TVE.

"Y la verdad es que yo sí que creo que la gente cambia, así que allá que voy. Se lo ha currado mucho. Si Dios quiere hay boda", expresó la hija de Isabel Preysler. Todo ello justo antes de pasear por las cocinas para conocer a los nuevos aspirantes. De hecho, ante Carlota, una abogada aficionada a la cocina, Jordi Cruz le preguntó a Falcó si necesitaba una abogada para sus temas. "Estoy encantada con mis abogados. También se llama Íñigo", comentó entre risas Tamara, a lo que Cruz le devolvió un zasca: "¿Tu abogado se llama Íñigo también? Yo me fiaría más de Carlota".