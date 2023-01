Las primeras palabras de Íñigo Onieva tras reconciliarse con Tamara Falcó: "No he dejado de luchar por ella"

Es, sin duda, la noticia del momento. Como ya os adelantamos en estas líneas, Tamara Falcó e Íñigo Onieva vuelven a estar juntos. La pareja ha vuelto tras unos meses separados, después de que la Marquesa de Griñón descubriera que el empresario le había sido infiel durante un viaje a Estados Unidos. Ahora, tras las idas y venidas de Hugo Arévalo en la vida de Falcó, Íñigo vuelve a ocupar el corazón de la hija de Isabel Preysler.

Tal y como señala ¡Hola!, desde noviembre los tortolitos habían vuelto a escribirse asiduamente, prácticamente cada día. Fue en estas fechas tan señaladas cuando Falcó invitó a Onieva a acudir juntos a la misa de gallo, el pasado 24 de diciembre. Tras aquel acercamiento, el madrileño se presentó en casa de la marquesa en nochevieja. No se sabe qué pasó dentro de la vivienda, pero sin duda fue algo que marcó un punto de inflexión en su relación, volviendo a estar juntos.

Ahora han salido a la luz las primeras palabras de Íñigo tras descubrirse que la pareja vuelve a estar unida. Ha sido Saúl Ortiz, periodista de Cuatro al día, el encargado de dar la noticia. "Me he mensajeado con Íñigo y él me ha dicho que la noticia es cierta. Me ha dicho que para él ha sido 'un milagro de Navidad'. En ningún momento había tirado la toalla. No ha dejado de luchar por ella y ha demostrado todo lo que tenía que demostrar", ha señalado Ortiz.

Esta reconciliación ha levantado ampollas entre los periodistas de la crónica social, que seguían este triángulo amoroso desde hace meses. Isabel Rábago ha asegurado que se siente engañada, pues ha caído en "las mentiras de Tamara Falcó" de estas últimas semanas. Al parecer, la marquesa quería volver con el empresario, pero decía lo contrario públicamente para que la prensa no se entrometiera en este proceso de re-enamoramiento. ¡Qué Dios les pille confesados!