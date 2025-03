'Supervivientes 2025' empieza con fuerza: estos son los primeros nominados del concurso

Supervivientes 2025 ya ha dado comienzo y después de que todos los concursantes saltaran del helicóptero para iniciar su aventura en Honduras, los juegos para averiguar quiénes son los líderes de los grupos han dado comienzo. Las dos personas elegidas para ser los cabecillas de cada uno de los bandos han sido: Álvaro Muñoz Escassi y Damián Quintero. El jinete es el líder del grupo formado por Makoke, Borja González, Joshua Velázquez, Álex Adrover, Laura Cuevas, Koldo Royo y Samya: En el del karateka están: Gala Caldirola, Rosario Matew, Beatriz Rico, Pelayo Díaz, Almácor, Ángela Ponce y Nieves Fit.

En Playa calma vivirá esta primera semana el equipo liderado por el karateka, aquí los concursantes vivirán en un 'oasis' si se compara con el equipo contrario. El grupo liderado por Escassi tendrá que apañárselas en Playa furia, donde las condiciones son extremas y el alimento escaso.

Los privilegios que han tenido los dos cabecillas de los grupos ha sido el de poder nominar directamente a uno de sus compañeros, y salvarse ellos de la posibilidad de subir a la palestra porque haber ganado el circuito en tiempo récord les ha concedido la inmunidad. La gala de Supervivientes ha sido muy emocionante y ha terminado de una manera muy sorprendente tanto para los espectadores como para los concursantes del reality, ya que se enfrentaron a sus primeras nominaciones.

Una vez finalizada la prueba del barro, los participantes han tenido que acudir a la palapa para realizar sus primeras nominaciones y lo han hecho, como viene siendo habitual, en contacto directo con Jorge Javier Vázquez. Estas se han saldado con cuatro nombres que son los nominados de esta primera semana del concurso y que uno de ellos puede ver en peligro su continuidad en el programa.

Los nominados son Beatriz Rico, Samya, Rosario y Koldo, los cuatro afrontaban con entereza su nueva posición más vulnerable dentro del concurso y se mostraban dispuestos a pelear con uñas y dientes durante toda la semana para ganarse el favor del público y así permanecer otra semana más en Honduras.

Nombras a las personas que quieren que salgan del concurso no ha sido una tarea fácil porque los concursantes aún no se conocen lo suficientes como para argumentar con hechos estas decisiones, no obstante. El proceso ha sido de la siguiente manera: Beatriz Rico -a la que todos ven más débil, concluyendo que creen que podría dificultarles la supervivencia-, que se ha tomado la decisión de sus compañeros con resignación (afirmando que ya lo sabía) pero también con desilusión. Damián, como líder, daba su voto a Rosario Matew por su tardanza al hacer la prueba, aunque ha aclarado que no tiene nada en su contra.

En 'Playa furia', por su parte, los votos se han dividido entre Koldo Royo -por su edad- y Samya, que para su sorpresa ha sido finalmente la nominada por el grupo, reaccionando con una cara de enfado que no se ha esforzado por disimular. Escassi, como líder, ha nominado a Koldo, argumentando que "pensando en el grupo es lo más justo aunque le quiero a mi lado todo el concurso".