Supervivientes 2025: el listado de los concursantes confirmados para el 'reality'

Supervivientes 2025 está a la vuelta de la esquina, aún no ha terminado Gran Hermano ni La isla de las tentaciones, pero uno de los realities con más seguimiento de la cadena ya se pone en marcha para deleite de los espectadores. Será en el mes de marzo cuando se estrene este nuevo concurso donde los participantes tendrán que poner a prueba su fortaleza física y mental para poder sobrevivir en la isla el mayor tiempo posible.

Telecinco se equipa con sus presentadores más fuertes para esta edición del concurso y es que la gala estará presentada por Jorge Javier Vázquez, los jueves, Sandra Barneda hará los honores el domingo y Carlos Sobera el martes. La maestra de ceremonias será Laura Madrueño allí en Honduras, donde supervisará los juegos y presentará desde la palapa.

Por el momento solo se conoce dos de los nombres de los concursantes que han sido confirmados para esta edición de Supervivientes. El resto se irá descubriendo poco a poco conforme vaya acercándose la fecha del concurso. Como cada año, a pesar de los confirmados oficiales por Telecinco hay algunos nombres que resuenan con mucha fuerza como aspirantes a ir a Honduras, pero solo el tiempo dirá si finalmente será esta la edición en la que participen o no.

Pelayo Díaz

El diseñador de moda y creador de contenido ha sido la primera persona en confirmar que participará en este reality. Recientemente, pasó por las cocinas de MasterChef y su paso por el programa no estuvo exento de polémica. También ha sido estilista en Cámbiame y dio las Campanadas de Nochevieja en 2015/2026. Además, el joven fue conocido por todos después de que se hiciera pública su relación el diseñador David Delfín, fallecido en 2017.

En el vídeo de presentación, Pelayo afirma tener muchas ganas de vivir esta experiencia y se enfrenta a la que es su mayor aventura. "Siempre me han gustado los retos, superarme a mí mismo, ponerme a prueba… Pero es que esto es lo más salvaje que he hecho en mi vida. Me da pánico pensar en los mosquitos, el hambre, el frío, la humedad, tener que pescar para sobrevivir… Voy con muchísimas ganas de superarme a mí mismo y superar todos los retos. Desde ya espero tener vuestro apoyo porque lo voy a necesitar. ¡Nos vemos muy pronto en la isla!", comenta el creador de contenido.

Makoke

La exmujer de Kiko Matamoros pisará este año Honduras por primera vez, después de que se haya especulado durante mucho tiempo que sería una de las siguientes en participar en este reality. La andaluza está muy emocionada de poder vivir esta experiencia y afirma tener muchas ganas. "¡Tengo muchas ganas! Después de muchísimos años que se rumoreaba que iba, casi todos los años estando en todas las quinielas, este año sí seré concursante de 'Supervivientes 2025'", confirmaba muy emocionada.