María Sánchez reacciona a las palabras de José María Almoguera sobre su ex en 'GH DÚO 3'

María Sánchez, conocida como 'la jerezana', ha sido la última concursante de GH DÚO en salir de la casa de Guadalix y se ha encontrado con sus compañeros ya expulsados en el Debate junto al presentador Ion Aramendi. La gaditana no ha llevado muy bien que la audiencia haya preferido que sea ella la que se encuentre en la calle, en lugar de Romina Malaspina que era contra quien se enfrentaba. Así, lo ha confesado la joven al conductor del programa cuando le ha preguntado sobre el tema. "Un poquito regular, volviendo a la vida real, pero poco a poco mejor".

María hubiese preferido seguir viviendo la aventura que supone estar en el reality, además la joven tiene un interés especial y es que en la casa parece haber encontrado el amor. José María Almoguera ha conquistado el corazón de la de Jerez y ha hecho de esta experiencia algo inolvidable para la concursante. El hijo de Carmen Borrego ha olvidado a su ex y madre de su hijo, Paola Olmedo, y está muy ilusionado con María.

Carmen Borrego, madre de José María, se ha mostrado a favor de esta relación desde el principio, la personalidad de María parece encajar a la perfección con la de ella y ve con buenos ojos la que sería la novia de su hijo. Por el momento, ambas están contentas y han mantenido el contacto cuando María ha sido expulsada de la casa, como así lo reconocía la hermana de Terelu Campos: "Hemos hablado por teléfono, pero no hemos pasado tiempo juntas. Pero yo estoy encantada, María es una mujer estupenda".

María Sánchez reacciona a las palabras de José María sobre su ex, Paola Olmedo

El paso de José María Almoguera en GH DÚO está permitiendo a la audiencia conocer más al nieto de María Teresa Campos, el joven se ha abierto en cuanto a la relación que mantiene con su madre y ha querido sincerarse también sobre su exmujer, de la que se divorció recientemente. Ion Aramendi le dejo a María Sánchez, una vez estaba en el plató, que su pareja se había acordado de su exmujer.

María, la jerezana, reaccionaba y se mostraba tajante. "A mí me parece bien, es la madre de su hijo, yo no la conozco de nada y habla con mucho cariño de ella. Ojalá todos los padres separados hablaran así de la madre de su hijo, la verdad. A mí no me afecta para nada, yo sé lo que hay entre él y yo y él también lo sabe, no veo nada negativo", comentaba la gaditana, que parece haber madurado su postura frente a la ex pareja de José María.

Carmen Borrego se alegraba de que estos fueran los sentimientos de María hacia la madre de su nieto. "Hace tiempo que este tema lo ha superado y que él no mira para atrás", comentaba, añadiendo que su hijo "hoy por hoy no está enamorado de Paola". María aprovechaba la oportunidad para hacer toda una declaración de intenciones: "es un tema que no me incumbe para nada, me quedo con el José de ahora y yo entiendo que hace unos meses quisiera estar con ella. Yo lo entiendo porque yo también lo he pasado muy mal, y es complicado", explicaba. "Yo estoy muy ilusionada y lo echo más de menos de lo que yo esperaba", concluía la de Jerez.