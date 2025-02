María Sánchez, 'la jerezana', es la última expulsada de 'GH DÚO 3'

En esta edición de GH DÚO hay dos grupos claramente posicionados y enfrentados y parece que la estrategia seguida por uno de ellos está surtiendo efecto, ya que son el bando mayoritario ahora mismo dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. María Sánchez, la jerezana, se enfrentaba cara a cara con Romina Malaspina y finalmente ha sido la gaditana la última persona en abandonar el concurso de Telecinco por decisión de la audiencia.

La semana anterior, María se despedía de su compañero Dani Santos, con quien compartió edición de reality y este jueves ha sido ella la que ha tenido que dejar en la casa a su pareja y el resto de sus amigos. La audiencia parece estar de acuerdo con la forma de jugar de los concursantes menos conocidos de la edición que está formado por Romina Malaspina, Maica, Óscar Landa y Miguel Frigenti y quieren que sean ellos los que sigan jugando estratégicamente para sacar a la palestra al equipo formado por José María Almoguera, Marieta y Sergio, ya que María Sánchez se ha marchado.

La jerezana se ha resignado cuando ha conocido la noticia de su expulsión y ha querido expresar cómo se ha sentido. "No me quería ir por nada del mundo. Ha estado muy igualado y nada, volvemos a casa" y es que debe de ser duro para la joven tener que separarse del hijo de Carmen Borrego con el que lleva teniendo un romance desde hace unas semanas.

Carmen Borrego les manda un mensaje a María y a su hijo José María

Durante la noche, los concursantes pudieron escuchar mensajes de sus seres queridos y José María Almoguera recibió un vídeo de su madre en el que no desaprovechaba la oportunidad para que supiera qué es lo que piensa acerca de la gaditana. "Quiero darte las gracias porque los consejos que le has dado a mi hijo a mí me han llegado al corazón. Me pareces una mujer estupenda y ya nos abrazaremos, espero que tarde, porque los dos me gustaría que llegarais a la final. Un besito enorme".

La emoción era evidente en la pareja y aunque José María se ha alegrado ante el mensaje que le ha mandado su madre, no ha querido ser muy expresivo y solo lo ha comentado de forma escueta, "Me meo de la risa". Por el contrario, María Sánchez, sí que ha querido devolverle el mensaje a la madre de su pareja y ha sido más emotiva. "¡Qué fuerte! Qué guapa, muchas gracias Carmen. Me ha encantado. Ha dicho suegra. Tengo muchas ganas de conocerla, que todos los consejos se los he dado con todo mi corazón y que muchas gracias por todas sus palabras, me han encantado".

José María Almoguera se ha quedado muy abatido tras la expulsión de María Sánchez e incluso ha barajado la opción de abandonar el concurso porque no ve un futuro dentro de la casa en el que no esté la jerezana. Ante esta posibilidad su pareja lo ha desanimado a seguir sus pasos y le ha infundido valor para que se quede en el concurso y llegue hasta el final.