Miguel Frigenti conoce el último salvado de la semana en 'GH DÚO 3'

La casa de GH DÚO está más dividida que nunca y es que los dos bandos parecen estar dispuestos a no firmar la paz en el tiempo que les queda en Guadalix de la Sierra. El grupo al que pertenecen Miguel Frigenti y Óscar Landa está enfrentado al formado por José María Almoguera, María Sánchez, Marieta y Sergio y la tensión es constante y palpable en la casa. Las nominaciones siempre traen cola y es que los participantes no quieren abandonar el concurso ni sentir que sus compañeros ya no los quieren en este espacio, pero es un juego, cada uno tiene sus estrategias.

La organización ha cambiado la manera de dar a conocer quiénes son los salvados, así sucedió en la prueba del domingo donde todos tenían la oportunidad de conocer quién no permanecía en la lista de nominados y su perdían no podrían conocerlo y así fue. Fue en la gala presentada por Ion Aramendi cuando los concursantes han conocido quién es la primera salvada de la lista: Maica. La joven se ha alegrado mucho de poder quedarse una semana más en la casa de GH DÚO junto a sus compañeros.

Los nominados de la semana son: Miguel Frigenti, María Sánchez y Romina Malaspina, así quedaba la lista de nominados antes de conocer quién era el segundo salvado de la semana. La audiencia ha querido evitar que se enfrente a la expulsión Miguel Frigenti, por lo que el periodista podrá gozar del privilegio de estar una semana más junto a sus compañeros. Esta noticia ha sido desvelada en el confesionario y el único que ha sido informado ha sido el propio Miguel Frigenti, que tenía la posibilidad de darles esta información a sus compañeros o no.

Frigenti no ha querido compartir su buena nueva con todos los miembros de la casa, por lo que prefiere jugar y ver cómo siguen evolucionando todos los habitantes de la casa al pensar que podría ser otro la persona salvada por la audiencia. Para el duelo final de esta semana se enfrentan María Sánchez y Romina Malaspina, como ya vaticinó la de Jerez. "Creo que Romina y yo somos las dos primeras, creo que está entre nosotras dos", afirmaba la joven.

La salvación ha sido un chute de alegría para Miguel Frigenti que no estaba atravesando su mejor momento dentro de la casa de GH y ha querido dar las gracias al público por haberlo votado. "Muchas gracias a la audiencia, estoy supercontento de estar aquí, aunque haya tenido unos días de bajón. Me quiero quedar aquí hasta el final", explicaba ilusionado Frigenti. Con respecto si comunicar o no al resto de sus compañeros su salvación ha sido muy tajante. "Voy a jugar. No voy a contar nada. Porque si saben quién está salvado, van a ir a saco a por la otra persona. Así van a quedarse con la duda, se van a quedar desconcertados y van a estar nerviositos hasta el jueves".