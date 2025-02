Este es el repescado de 'GH DÚO 3' y todas las novedades acerca de las nominaciones

La gala de GH DÚO presentada por Carlos Sobera ha estado llena de emoción y es que el vasco tenía muchas noticias que dar tanto a los concursantes como a la audiencia. Desde el martes entraba de nuevo en la casa Manuel Cortés y Álex Ghita, la repesca les ha permitido volver al que fuese su hogar para exponerse al veredicto de la audiencia para decidir quién se quedaba de los dos en el concurso. El público ha sido tajante y ha preferido que se quedase Álex Ghita, exnovio de Adara Molinero.

La decisión del público no parece haber sentado bien a todos los miembros de la casa de Gran Hermano y es que hay quienes preferían que fuese el hijo de Raquel Bollo el que permaneciese en el concurso en lugar de Ghita, pero la audiencia tenía otros planes para el sevillano. El entrenador no se ha mostrado especialmente sorprendido cuando ha conocido la noticia de que se quedaba en la casa más famosa de la televisión, su reacción ha sido bastante tibia. "No me sorprende, sinceramente. Lo llevo diciendo semanas", afirmaba el madrileño que tenía confianza ciega en sí mismo para volver.

Los compañeros han preferido ir a despedirse de Manuel Cortés antes que felicitar a Álex Ghita por su regreso a Guadalix de la Sierra, gesto que no ha pasado desapercibido para la audiencia. El hijo de Raquel Bollo se ha tomado de buen grado su nueva salida de GH y ha querido tener unas palabras para sus compañeros.

"Considero a mis compañeros míos para toda la vida. Soy una persona que muero con míos, voy hasta el final con los míos. No sé si tendrán una estrategia por ahí guardada para mí si me quedo. Pero la verdad que agradecido, la oportunidad de reengancharte al grupo pienso que es mucho mejor, sin haber estado tanto tiempo en la calle. Esto es un juego, muchas gracias al público por todo el apoyo y a vosotros", comentaba el joven por la oportunidad que se le ha brindado

Una de las curiosidades del retorno de Álex Ghita es que en caso de que el entrador ganase el reality no podría llevarse todo el dinero del premio. Los concursantes tienen acceso al total del dinero que hay en el maletín si han estado desde el inicio en la casa, aquellos que han visto interrumpida su estancia en Guadalix percibirán menos dinero, ya que este se cuenta según los días que haya estado concursando dentro de la casa de Gran Hermano.

Así serán las nominaciones a partir de ahora

Carlos Sobera ha anunciado a la audiencia y a los concursantes que las estrategias que se habían realizado hasta ahora cambian. "Se acaban las parejas. Comienza la lucha individual", comunicaba el vasco dejando ver que ya los participantes tendrán que pesar en sí mismo a la hora de las nominaciones porque la recta final del programa está cerca y solo puede haber un ganador.

Sobera anunciaba que "va a comenzar una nueva etapa y vamos a sorprenderlos con unas nominaciones fuera de lo común. Se presentan unas nominaciones inolvidables. Además, van a tener la opción de luchar por un poder extra determinante", decía el presentador. La última expulsión de GH DÚO ha tenido mucho que ver con la manera de ir en grupo que había hasta ahora y es que el único que no pertenecía al equipo de los nominados era Dani Santos que ha sido el que ha terminado abandonando la casa de GH.