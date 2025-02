La inesperada reacción del expulsado de 'GH DÚO 3'

Cada jueves, Carlos Sobera nombra a la persona que se abandona la casa y se convierte en el nuevo expulsado. En esta ocasión los que se encontraban en la palestra eran: Miguel Frigenti, Romina Malaspina y Dani Santos. El jueves de la semana pasada esta lista de nominados no tenía solo estos nombres, sino que ha ido cambiando a lo largo de los días con las diferentes estrategias seguidas por las personas inmunes y con las salvaciones que se han ido produciendo.

Maica fue la primera en salir de la palestra porque se salvó a sí misma tras ser inmune y conocer que estaba entre los candidatos a abandonar la casa de GH, y en su lugar metió a Sergio. El domingo, la audiencia decidió que la persona que debería permanecer otra semana más en el programa era Óscar Landa y el martes la segunda persona salvada por el público fue Sergio, al que sus amuletos parecieron acompañarlo porque no quería marcharse aún del reality.

Quedaban Dani Santos, Miguel Frigenti y Romina Malaspina y el primer salvado de este jueves fue Miguel Frigenti y no dudaba en abrazarse a su compañera Romina para más tarde despedirse también de Dani Santos. "Muchas Gracias. Estoy supercontento, quiero mandar un beso a Javi, quiérete, valórate, la casa no es lo mismo sin ti", dijo el periodista. "A seguir disfrutando con Óscar, con Maica, espero que con Romina. A tope, a mojarme, a explicarme... Muchas gracias a la audiencia", continuaba antes de volver a la casa.

El duelo final era entre Romina Malaspina y Dani Santos y la audiencia decidió que fuera él el que abandonase Guadalix de la Sierra para seguir viendo el programa desde fuera. Santos no se ha tomado la expulsión de una manera muy dramática, sino que, por el contrario, se mostró muy sereno y tranquilo cuando supo finalmente que la audiencia no tenía en sus planes su continuidad en Gran Hermano, algo que ya sospechaba el joven.

Dani Santos le quiso dejar un mensaje a Romina para que lo transmitiera dentro de la casa a sus compañeros más queridos. "Espero que lo disfrutes, aprovéchalo muchísimo. Dile a todo el grupo que los quiero mucho, que no estén tristes", le decía a Romina. Santos se ha despedido de la audiencia y he hecho un breve repaso de lo que ha supuesto para él volver a la casa de Guadalix de la Sierra. "Un poco triste. Estoy muy orgulloso de lo que he hecho, me lo he pasado genial. Volver aquí es un regalo, lo he disfrutado. Seguro que vais a hacer un ‘Gran Hermano Senior’ o algo así y volveré", declaraba entre risas. "Te soy sincero, yo percibía desde el principio estas cosas como que Dani mucho apoyo no tienes que tener. A raíz de lo del jueves pasado, entiendo que se han juntado dos bandos muy fuertes y que han ido a por mí. Sé perder también, así que fenomenal", concluía.