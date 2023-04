Sofía Cristo explica como pilló a Bárbara Rey con el rey Juan Carlos I

Sofía Cristo ha hablado por primera vez sobre la relación que mantuvieron Bárbara Rey y el rey Juan Carlos I. La hija de la vedette se ha sentado en el programa Y ahora Sonsoles para promocionar la serie documental de su madre, Una vida Bárbara, y ha respondido a las preguntas de la presentadora Sonsoles Ónega.

Sofía ha explicado que ella era muy joven cuando se enteró de los encuentros entre su madre y el rey, y que se enteraron como todo el mundo, a través de los medios de comunicación. "Nos vamos enterando según pasa eso porque tenemos que estar informados de qué está pasando, de por qué a mi madre la pueden encontrar muerta, porque eso es un poco lo que sale", ha dicho.

La hija de Bárbara Rey ha asegurado que siempre ha tenido un gran respeto por la Familia Real y que el rey Juan Carlos I era "como un Dios" para ella. "Siempre he tenido un máximo respeto a toda la Familia Real, son nuestros máximos representantes", ha detallado ante la atenta mirada de Ónega. "Yo no era muy mayor, pero me iba enterando de cosas y si me contaba que había estado ahí y que se había sentado en mi sitio donde yo comía, yo me acercaba, lo olía y decía 'aquí huele a rey'", ha explicado entre risas.

Sofía ha hablado también sobre la discreción de su madre en cuanto a sus relaciones sentimentales. "Mi madre jamás habló mal, aparte tampoco nos ha hablado mucho de sus relaciones sentimentales. Era como una pequeña pincelada, siempre ha sido una mujer muy discreta, nos ha respetado mucho, nunca ha metido hombres en casa que nosotros hayamos podido ver", ha confesado.

Finalmente, Cristo ha destacado la importancia de la serie documental de su madre, no solo por las historias de amor que cuenta, sino también por todo lo que ha hecho a lo largo de su vida como mujer. "Era su momento. Yo al universo le pedí hace años que se hiciera una serie de mi madre y el universo me lo da. Siempre lo decía. Se lo merece. Pero no solo por sus historias de amor, sino por todo lo que ha hecho y como mujer todo lo que ha pasado", ha concluido.