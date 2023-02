Shakira vuelve a atacar duramente a Gerard Piqué en su nueva canción: esto es lo que le dice

Shakira vuelve a sacar tema y lo hace de la mano de Karol G. La patrona se une a la bichota para dar paso a una novedosa letra llena de rimas que atacan directamente a Gerard Piqué, expareja de la colombiana y padre de sus dos hijos en común. La canción, TQG (Te quedé grande) es una venganza en toda regla, amenizada con ritmos latinos que evocan al reggaetón más provocador.

Shakira ha hecho alianza con otra colombiana, en un intento de volver a reventar récords absolutos en el terreno musical, aprovechando su reciente ruptura como fuente de inspiración. La unión de la de Barranquilla con Karol G es porque comparten despecho. Karol G arremete duramente contra su ex, Anuel AA, siguiendo los pasos de Shakira con el productor argentino Bizarrap.

“Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. (...) Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito”, canta Shakira en esta nueva canción. “Volver contigo never, tú eres la mala suerte, porque ahora las bendiciones me llueven. (...) Y ahora quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. (...) Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía”, continúa.

Así pues, si hacemos un escrupuloso análisis de lo que cantan, ambas artistas dibujan un atisbo de arrepentimiento por parte de sus exs. Muestran un intento de reconciliación prácticamente imposible. “Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa lo mío. (...) Lo que vivimos se me olvidó, eso es lo que te tiene encendido”, continúan los versos, añadiendo un “ahora tú quieres volver, se te nota. (...) Espérame ahí, que yo soy idiota”.

“Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía”, ha espetado Shakira en el nuevo tema, que está batiendo todos los récords en las plataformas. Pese a ello, la canción está teniendo menos tirón que la sesión con Bizarrap. Si algo está claro es que la cantante basará su nueva etapa como artista en el desamor, destapando poco a poco nuevos detalles de su ruptura con el blaugrana.